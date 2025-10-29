Le ministère des Finances renforce sa coopération avec JP Morgan

En marge de la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm, de son épouse et de la délégation de haut rang du Vietnam au Royaume-Uni, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a rencontré le 28 octobre Karl Yeh, directeur général et responsable de la couverture du secteur public pour la région Asie-Pacifique chez JP Morgan, l'une des principales institutions financières mondiales.

Nguyên Van Thang a salué la réputation et l'influence internationales de JP Morgan, soulignant sa contribution positive aux efforts du gouvernement vietnamien en matière de levée de capitaux à l'étranger.

Le ministre a salué le prestige et la position de JP Morgan sur le marché financier international, tout en reconnaissant ses contributions positives aux efforts du gouvernement vietnamien en matière de conseil pour la mobilisation de capitaux sur le marché international.

Depuis son implantation au Vietnam, la banque a toujours respecté son engagement en faveur du développement du marché des capitaux vietnamien, jouant un rôle de passerelle pour attirer les investissements étrangers tout en continuant à fournir des services bancaires qui soutiennent les entreprises vietnamiennes.

Le ministre a exprimé l'espoir que JP Morgan continuera d'apporter son soutien au gouvernement vietnamien et aux entreprises nationales dans les années à venir.

À cette occasion, le ministère des Finances et JP Morgan ont signé un protocole d'accord, marquant une nouvelle étape dans leur coopération.

En vertu du protocole d'accord, les deux parties ont convenu de rechercher des opportunités de coopération afin de renforcer la capacité du gouvernement vietnamien à accéder et à mobiliser les sources de capitaux internationaux, ainsi que d'organiser des séminaires et des rencontres avec des investisseurs étrangers pour intensifier le dialogue et promouvoir l'image du Vietnam sur les marchés financiers mondiaux.

La signature de ce protocole d'accord témoigne de l'engagement du Vietnam à développer sa coopération internationale, à améliorer ses capacités de gestion et de mobilisation durables de la dette et à consolider sa position au sein du système financier international.

