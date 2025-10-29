Le Vietnam inaugure un consulat général à Chongqing

Une cérémonie s'est tenue le 29 octobre à Chongqing, en Chine, pour inaugurer le consulat général du Vietnam dans la ville. Cet événement marque une nouvelle étape dans l'amitié et la coopération entre les deux pays, et plus particulièrement entre le Vietnam et l'ouest de la Chine.

Lors de son discours, l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a souligné que l'établissement de ce consulat général à Chongqing témoigne de la politique constante du Parti et de l'État vietnamiens visant à renforcer et à élargir sans cesse l'amitié et la coopération avec la Chine.

Photo : VNA/CVN

Cette nouvelle mission revêt une importance politique et diplomatique considérable. Elle ouvre également un canal direct et efficace reliant le Vietnam aux régions dynamiques de Chine, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays et à promouvoir la construction d'une communauté de destin Vietnam-Chine, un projet d'importance stratégique, a-t-il déclaré.

Le diplomate a souligné que, grâce au développement positif des relations sino-vietnamiennes ces dernières années, la coopération entre les collectivités locales des deux pays est devenue de plus en plus dynamique et efficace, constituant un atout majeur des relations bilatérales. La région de Chongqing-Sichuan, a-t-il déclaré, s'affirme comme l'un des principaux pôles industriels, logistiques et scientifiques et technologiques de Chine.

Un nombre croissant de collectivités vietnamiennes renforcent leur coopération amicale avec Chongqing et le Sichuan dans des domaines tels que les transports, la logistique, l'agriculture de pointe, le tourisme, la culture, l'éducation et les échanges entre les populations.

Hu Henghua, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et maire de Chongqing, et Long Zhou, directeur général du Département des affaires consulaires du ministère chinois des Affaires étrangères, ont félicité le Vietnam pour l'ouverture de son consulat. Ils ont souligné l'importance de cet événement, les deux pays célébrant le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques et l'Année 2025 des échanges humanitaires Vietnam-Chine, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement de l'amitié et de la coopération bilatérales.

Ils ont affirmé que le ministère chinois des Affaires étrangères et les autorités de Chongqing collaboreraient étroitement pour faciliter le fonctionnement du consulat, contribuant ainsi à son rôle de pont pour les échanges et la coopération entre Chongqing, le Sichuan et les collectivités locales vietnamiennes. Ils se sont dits convaincus que le Consulat général contribuerait activement au renforcement du partenariat stratégique global de coopération et à la construction d'une communauté de destin sino-vietnamienne d'importance stratégique, tout en promouvant la collaboration et les échanges entre Chongqing, le Sichuan et les provinces vietnamiennes dans les années à venir.

Le consul général du Vietnam à Chongqing, Bui Nguyen Long, a déclaré que l'établissement du consulat général concrétisait les points de vue communs et les accords de haut niveau conclus entre les dirigeants des deux partis et des deux États, témoignant du ferme engagement des deux parties à faire progresser le partenariat stratégique global de coopération Vietnam-Chine de manière plus pratique, efficace et durable.

Il a ajouté que la mission servirait de nouveau pont entre le Vietnam, Chongqing et le Sichuan, favorisant les échanges de délégations entre les ministères, les agences et les collectivités locales, ce qui contribue à renforcer la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, du tourisme, de l'éducation et des échanges entre les peuples et promouvoir une plus grande compréhension mutuelle, la confiance et l'amitié entre les peuples des deux nations.

VNA/CVN