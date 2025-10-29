APEC

Le président vietnamien assiste à un banquet en l’honneur des dirigeants

Le Vietnam est prêt à coopérer avec ses partenaires pour la mise en œuvre de programmes et de projets dans les domaines de l’énergie, de l’économie numérique, de l’économie circulaire, de l’économie du savoir et de la formation des ressources humaines haute qualité.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Le président vietnamien Luong Cuong a fait ces remarques lors d’un banquet offert aux dirigeants de l’APEC par le président sud-coréen Lee Jae Myung, le 29 octobre au soir.

Ce banquet marquait le début des activités organisées pour les dirigeants dans le cadre de la 32e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Partageant la vision vietnamienne du développement durable, le président Luong Cuong a souligné l’importance d’une vision à long terme et d’une approche globale et équilibrée.

Le chef de l’État vietnamien a souligné la nécessité des efforts conjoints pour atteindre les objectifs de paix, de prospérité et de développement durable pour toutes les économies.

Il a affirmé que le Vietnam est prêt à s’engager dans des actions de médiation et de réconciliation, à contribuer à la résolution des conflits, à la construction et au maintien de la paix, et à participer activement aux efforts de reconstruction post-conflit de la communauté internationale.

La prospérité pour tous ne peut être atteinte que sur la base d’une coopération sincère, équitable et mutuellement avantageuse, fondée sur le respect mutuel, a déclaré le président Luong Cuong.

Il a indiqué qu’en tant que pays hôte de l’APEC 2027, le Vietnam travaillera en étroite collaboration avec les autres économies membres pour consolider les acquis de l’APEC et veiller à ce que l’Asie-Pacifique demeure une région d’opportunités et de réussite.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Le Vietnam se réjouit d’accueillir tous les dirigeants de l’APEC à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 sur la magnifique île de Phu Quôc, a-t-il conclu.

Dans son discours, le président sud-coréen Lee Jae Myung a qualifié l’APEC 2025 d’étape majeure dans les efforts visant à promouvoir la coopération régionale pour une Asie-Pacifique connectée, innovante et prospère.

La République de Corée souhaite collaborer avec les autres économies membres afin de renforcer le dialogue, de consolider la confiance et d’entreprendre des actions collectives pour la paix, la stabilité et le développement durable dans la région, a-t-il indiqué.

VNA/CVN