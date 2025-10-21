La Convention de Hanoi promeut le rôle de passerelle de gouvernance mondiale du Vietnam

La cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoi) au Vietnam a renforcé le rôle du pays en tant que coordinateur neutre et passerelle pour la gouvernance mondiale, consolidant ainsi son affirmation politique et son statut de "puissance moyenne".

Thong Mengdavid, analyste géopolitique à l’Institut de recherche internationale et de politique publique (IISPP) de l’Université royale de Phnom Penh (RUPP), a fait ces remarques lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Phnom Penh à la veille de l’événement.

Photo: VNA/CVN

Selon Thong Mengdavid, la Convention de Hanoï témoigne de la ferme volonté du Vietnam de promouvoir des solutions mondiales visant à établir des mécanismes juridiques et institutionnels internationaux, à favoriser la coopération multilatérale et le respect du droit international pour lutter contre la cybercriminalité.

Il s’agit d’un document d’importance stratégique, qui constitue un cadre juridique et géopolitique pour le Vietnam, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la communauté internationale face à la criminalité liée aux hautes technologies.

Un aspect clé de la Convention de Hanoï réside dans l’accent qu’elle met sur l’application de la loi, notamment en ce qui concerne la coopération internationale en matière d’échange d’informations et de preuves, et la lutte contre la cybercriminalité, notamment celle des personnes impliquées dans la fraude en ligne.

La Convention sert également de base juridique à la coopération numérique transfrontalière dans le cadre des Nations unies (ONU), soutenant la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains.

Thong Mengdavid estime que l’organisation de cette cérémonie démontre la capacité du Vietnam à promouvoir les mécanismes internationaux et à renforcer son leadership dans le domaine numérique. Parallèlement, le Vietnam démontre son rôle de "passerelle" dans la gouvernance mondiale, ce qui renforce son prestige et sa visibilité sur la scène internationale.

La Convention de Hanoï, a-t-il souligné, permet également au Vietnam de bénéficier d’un soutien international pour améliorer sa législation en matière de cybersécurité, renforcer sa capacité de surveillance et de contrôle des données numériques et moderniser ses institutions nationales de cybersécurité. Parallèlement, elle renforce la légitimité du Vietnam dans sa stratégie de lutte contre la cybercriminalité.

Selon Thong Mengdavid, la Convention constitue une opportunité majeure pour les pays de l’ASEAN d’établir une norme commune et d’améliorer le système de cybersécurité de la région.

L’expert a souligné que ces efforts contribuent non seulement à consolider le rôle central de l’ASEAN dans la définition des normes numériques dans la région indo-pacifique, mais aussi à favoriser une coopération plus efficace dans la lutte contre la criminalité liée aux hautes technologies, à renforcer la confiance des investisseurs et à permettre au commerce électronique, aux technologies financières et au commerce numérique transfrontalier de se développer de manière plus robuste, sûre et fiable dans l'ASEAN.

VNA/CVN