La visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en Bulgarie ouvrira de nouvelles perspectives de coopération

À l'occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Bulgarie du 22 au 24 octobre, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné que cette visite revêt une grande importance.

Elle intervient alors que le Vietnam et la Bulgarie célèbrent le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et constitue la première visite d'un secrétaire général vietnamien depuis la transition politique bulgare de 1990.

Selon la vice-ministre, ce déplacement, qui suit immédiatement la visite officielle du secrétaire général en Finlande, témoigne de la sincérité et de l'estime du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens envers la Bulgarie, partenaire et amis traditionnel ayant apporté un soutien précieux au Vietnam dans sa lutte pour la défense nationale et dans son processus de développement. La visite est également perçue comme une opportunité d'élargir les perspectives de coopération avec la Bulgarie et, plus largement, avec les pays des Balkans.

La vice-ministre a rappelé que les relations Vietnam - Bulgarie reposent sur une amitié de longue date, entretenue par plusieurs générations de dirigeants et de citoyens. Elle a mentionné la visite officielle en Bulgarie du Président Hô Chi Minh en 1957, qui a jeté les bases d'un partenariat solide, ainsi que le soutien matériel et spirituel bulgare apporté au Vietnam. Les contributions bulgares incluent la création de l'hôpital Vietnam-Bulgarie à Thai Binh, de l'école maternelle Vietnam-Bulgarie à Hanoï, ainsi que la formation de milliers de spécialistes et travailleurs qualifiés qui ont renforcé le capital humain vietnamien.

La vice-ministre a souligné que cette visite offrirait aux dirigeants des deux pays l'occasion de passer en revue les réalisations de leur coopération et de définir des orientations stratégiques pour hisser l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Bulgarie à un niveau supérieur. Elle a précisé que la coopération se concentrerait particulièrement sur les domaines où la Bulgarie possède une expertise reconnue et où le Vietnam a des besoins importants, notamment les technologies de l'information, l'informatique quantique, l'intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, la transition écologique et les sciences biomédicales.

La vice-ministre a ajouté que cette visite constituerait également une opportunité de consolider une passerelle de confiance reliant la Bulgarie à l'ASEAN et, réciproquement, le Vietnam à l'Union européenne.

Concernant l'évaluation des relations bilatérales, elle a rappelé que 75 ans de coopération ont permis d'établir une confiance politique solide, de renforcer les échanges commerciaux et de consolider la collaboration dans l'éducation, la formation, la défense, la sécurité et la culture. Elle a également mis en avant la mise en œuvre de projets de recherche scientifique et la création d'un comité de coopération scientifique et technologique, ciblant des secteurs innovants clés : biotechnologie, informatique, IA, transition numérique et énergie verte.

Sur la base de l'amitié traditionnelle entre les deux pays, cette visite renforcerait encore les échanges entre les peuples, favoriserait les activités touristiques et culturelles ainsi que la coopération dans l'éducation et la formation. La vice-ministre vietnamienne a précisé qu'elle espérait voir se multiplier les initiatives culturelles et artistiques bilatérales, poursuivant le succès des événements passés tels que le Festival des roses en Bulgarie, la Journée de la culture slave à Hanoï, ainsi que la participation de la délégation vietnamienne au Festival international de folklore à Burgas et au Festival international des arts à Sozopol, contribuant à une meilleure compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Enfin, Lê Thi Thu Hang s'est déclarée convaincue que cette visite officielle ouvrirait des perspectives de coopération prometteuses, conformes aux orientations stratégiques du Vietnam dans la nouvelle ère, et qu'elle apporterait des résultats positifs au bénéfice des peuples des deux pays, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement des deux régions et du monde.

