Contributions vietnamiennes à la Convention de l'ONU sur le droit de la mer

Les 8 et 9 décembre, à New York, la 80ᵉ session de l'Assemblée générale des Nations unies a tenu son débat annuel sur les océans et le droit de la mer, visant à examiner les progrès accomplis dans la gouvernance des océans et la mise en œuvre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Photo : VNA/CVN

Le débat a réuni un grand nombre de délégations des États membres, des organes créés en vertu de la Convention ainsi que des organisations internationales et régionales.

S'exprimant lors du débat, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU, a salué les avancées enregistrées au cours de l'année, notamment le succès de la 3ᵉ Conférence des Nations unies sur l'Océan (UNOC3) en juin 2025 pour accélérer la mise en œuvre de l'ODD 14 ; l'entrée prochaine en vigueur, en janvier 2026, de l'Accord des Nations unies sur la haute mer (BBNJ) ; ainsi que l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice en juillet 2025 clarifiant les obligations des États en matière de protection du milieu marin face aux impacts du changement climatique.

Il a exprimé l'appréciation du Vietnam pour les travaux du Tribunal international du droit de la mer (TIDM), de l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM) et de la Commission des limites du plateau continental (CLPC), dont les efforts conjoints ont permis des avancées concrètes dans la gouvernance mondiale des océans à tous les niveaux.

Au cours de l'année écoulée, le Vietnam a apporté des contributions substantielles à l'agenda maritime mondial et à la mise en œuvre de la CNUDM. Le pays a présenté de nombreux engagements volontaires à UNOC3 portant sur la gestion marine, la gouvernance des pêches et la réduction de la pollution. Il figure parmi les premiers États à signer et ratifier l'Accord BBNJ, contribuant à atteindre le seuil des 60 ratifications nécessaires à son entrée en vigueur. Depuis juin 2025, en tant que président de la 35ᵉ Réunion des États parties à la CNUDM (SPLOS 35), le Vietnam œuvre avec les autres pays à renforcer l'efficacité des organes créés par la Convention. La présentation, pour la première fois, d'un candidat vietnamien au poste de juge à l'ITLOS pour le mandat 2026-2035 témoigne de l'engagement fort du Vietnam en faveur d'une interprétation et d'une application complètes de la CNUDM.

S'agissant de la Mer Orientale, l'ambassadeur a réaffirmé l'importance de la paix et de la stabilité et a souligné la position constante du Vietnam : règlement pacifique des différends conformément au droit international, y compris la CNUDM ; respect et mise en œuvre pleine et entière de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ; retenue et recours aux mécanismes diplomatiques et juridiques. Il a réitéré l'engagement du Vietnam à appliquer pleinement la DOC et à travailler avec les autres pays à l'élaboration d'un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la CNUDM.

Au terme du débat, l'Assemblée générale a adopté quatre résolutions sur les océans et le droit de la mer, la pêche durable, l'Accord BBNJ et la convocation de la quatrième Conférence des Nations unies sur l'Océan (UNOC4). Pour la première fois, le Vietnam en a été coauteur à part entière, illustrant son rôle actif et sa participation croissante aux processus multilatéraux relatifs aux océans et au droit de la mer.

VNA/CVN