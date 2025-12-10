Hommage à Kaysone Phomvihane, figure majeure de la solidarité Vietnam - Laos

Dans le cadre de la célébration marquant les grandes fêtes nationales du Vietnam et du Laos, le Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de l’ambassade du Vietnam au Laos a organisé, le 9 décembre à Vientiane, une causerie thématique dédiée à la mémoire du président Kaysone Phomvihane et aux relations bilatérales.

>> Vietnam - Laos : promotion des échanges populaires

>> Le Vietnam et le Laos resserrent leurs liens de coopération médiatique

>> Le Vietnam et le Laos renforcent la diplomatie populaire

Présent à l'événement, l'ancien vice-Premier ministre lao, Somsavath Lengsavad, a dressé le portrait du président Kaysone Phomvihane marqué par l’humilité, la simplicité, le patriotisme, la sagesse stratégique, le sacrifice pour le peuple et une détermination sans faille au service de l'indépendance nationale et le bonheur du peuple lao.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam, Nguyên Minh Tâm, a réitéré l'importance cruciale des relations spéciales Vietnam - Laos, bâties par les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, les qualifiant de patrimoine inestimable et de facteur décisif dans les victoires révolutionnaires de chaque pays.

Selon lui, la pensée du président Kaysone Phomvihane continue d'être perpétuée et promue par les Partis et les États du Vietnam et du Laos.

Cette rencontre a offert à la communauté et aux cadres vietnamiens présents l'opportunité de mieux appréhender la dimension historique du Président Kaysone Phomvihane et de l’amitié spéciale des deux pays.

VNA/CVN