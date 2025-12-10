Le Vietnam encourage Bloomberg à intensifier sa couverture du développement

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thị Thu Hang, a reçu dans l'après-midi du 9 décembre à Hanoï John Fraher, rédacteur en chef exécutif principal de Bloomberg pour la région Asie-Pacifique, en visite de travail au Vietnam.

Lê Thị Thu Hang a salué les activités de Bloomberg qui, depuis l'ouverture de son bureau permanent à Hanoï en 2001, ont contribué aux relations Vietnam-États-Unis en diffusant des informations objectives sur le développement socio-économique du Vietnam, notamment lors d'événements internationaux majeurs comme l'APEC en 2006 et 2017.

Elle a informé le responsable de Bloomberg des évolutions récentes du Vietnam, insistant sur la réorganisation administrative au niveau provincial pour une meilleure efficacité, la création d'un nouvel élan pour une croissance rapide et durable. Sur le plan extérieur, elle a réaffirmé que le Vietnam continuait de promouvoir ses relations avec les partenaires sur la base d’intérêts équilibrés. Elle a également annoncé que le pays organiserait en 2026 le XIVᵉ Congrès national du Parti, l'événement politique majeur qui marquera le début d'une nouvelle ère de développement pour le pays.

Affirmant que le Vietnam crée toujours des conditions favorables à la presse étrangère, y compris Bloomberg, la vice-ministre a encouragé l'agence à continuer de publier des reportages vivants et objectifs sur le développement dynamique du Vietnam, ainsi que sur ses contributions régionales.

En ce qui concerne les relations Vietnam - États-Unis, elle a noté que 2025 marquait le 30e anniversaire de la normalisation et de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Elle a souhaité que Bloomberg, en tant qu'agence de presse américaine de renom, continue de promouvoir le Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis et de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

De son côté, John Fraher a salué les réalisations socio-économiques notables du Vietnam, soulignant que le pays conservait une position stratégique dans la couverture de Bloomberg. Il a mis en avant sa croissance économique positive, l'amélioration de son environnement d'affaires, son intégration profonde dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Il a affirmé la volonté de Bloomberg d'élargir la coopération pour une couverture plus complète et objective du Vietnam à l'avenir.

