Renforcer la coopération dans la défense de la frontière Vietnam - Laos

Les Commandements des Garde-frontières de Huê, Dà Nang et Quang Ngai (Centre) ont tenu, le 9 décembre après-midi, à Huê, la 19ᵉ réunion annuelle de 2025 avec le Commandement militaire de la province lao de Sékong.

Photo : VNA/CVN

Les gardes-frontières des trois provinces vietnamiennes et le Commandement militaire de Sékong ont coopéré étroitement dans la gestion et la défense de la frontière, maintenant l’intégrité de la ligne frontalière et du système de bornes, tout en assurant la sécurité et l’ordre dans la zone frontalière.

La mise en œuvre des accords relatifs au règlement frontalier Vietnam - Laos est strictement respectée, créant un environnement favorable au développement socio-économique et renforçant les liens d’amitié spéciale entre les forces armées et les populations des deux pays. Les deux parties échangent régulièrement des informations et ont organisé une patrouille bilatérale au niveau provincial ainsi que 49 patrouilles au niveau de postes et d’escadrons, mobilisant des milliers d’officiers et soldats.

Le modèle de jumelage entre des postes et escadrons frontaliers et entre des villages continue d’être maintenu, favorisant les échanges et l’entraide mutuels. Les unités vietnamiennes ont apporté un soutien d’environ 3 milliards de dôngs à la population et aux forces armées de Sékong, et maintiennent le programme “Accompagner les élèves à l’école” pour 15 enfants lao.

Dans le temps à venir, les deux parties ont convenues de poursuivre le respect des accords et documents juridiques relatifs à la frontière, de renforcer l’échange d’informations, la coordination des patrouilles, la gestion frontalière et la lutte contre la criminalité. La sensibilisation des populations aux règlements frontaliers sera intensifiée afin de favoriser des échanges et un commerce transfrontaliers conformes à la loi.

Les deux parties vont maintenir le mécanisme de réunions périodiques ou extraordinaires si nécessaire, valoriser les modèles de jumelage et coordonner le règlement rapide des incidents afin de préserver la sécurité et la stabilité dans la zone frontalière.

Au terme de la réunion, les deux parties ont signé un procès-verbal et exprimé leur confiance dans la poursuite du renforcement de la solidarité et de l’amitié spéciale entre les Gardes-frontières des trois provinces vietnamiennes et le Commandement militaire de Sékong, en vue d’une frontière Vietnam - Laos de paix, d'amitié, de stabilité et de développement durable.

