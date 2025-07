Le Vietnam promeut une approche globale des droits de l'homme au sein de l'ASEAN

La promotion et la garantie des droits de l'homme impliquent de multiples secteurs et piliers, ce qui nécessite une approche globale et une coordination renforcée entre la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN (AICHR) et les agences spécialisées afin d'optimiser les ressources pour la coopération en matière de droits de l'homme, a déclaré un responsable vietnamien.

S'exprimant lors du dialogue avec l'AICHR le 8 juillet, dans le cadre de la 58e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-58) et des réunions connexes à Kuala Lumpur, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a salué les contributions de l'AICHR au cours des 15 dernières années et s'est dit confiant dans son rôle continu dans la réalisation de la Vision 2045 de la Communauté de l'ASEAN et d'autres stratégies de coopération régionale.

Tout en reconnaissant les progrès réalisés, il a exhorté la commission à s'attaquer aux nouveaux défis tels que la pauvreté, les conditions de travail difficiles et l'impact des technologies sur les droits de l'homme. Il a également annoncé que le Vietnam accueillerait un atelier de l'AICHR sur les droits des gens de mer plus tard cette année afin de sensibiliser, de partager les meilleures pratiques et de promouvoir la coopération dans ce domaine crucial.

Au cours du dialogue, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont salué les contributions significatives de l'AICHR au renforcement de la Communauté de l'ASEAN et ont salué ses efforts pour intégrer les droits humains dans tous les domaines de coopération du bloc, notamment la promotion des droits des femmes, des enfants et des personnes handicapées, et la prise en compte de questions émergentes telles que la protection de l'environnement, le changement climatique, la santé mentale, la criminalité transnationale, la cybersécurité, la gouvernance de l'IA et d'autres technologies de pointe.

Les ministres ont adopté le plan de travail de l'AICHR pour 2026-2030, exhortant la commission à aligner étroitement ses initiatives sur la Vision 2045 de la Communauté de l'ASEAN. Ils l'ont également encouragée à adopter des approches innovantes, flexibles, adaptatives et opportunes pour promouvoir et protéger les droits humains, contribuant ainsi à une Communauté de l'ASEAN résiliente, dynamique, créative et centrée sur l'humain.

La réunion de la Commission de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Asie du Sud-Est (ZASEN) s'est tenue le même jour. Au cours de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont réaffirmé la pertinence du traité face aux défis sécuritaires régionaux et mondiaux croissants.

Ils ont pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d'action de la ZASEN pour 2023-2027 et ont convenu de renforcer la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) afin de renforcer les capacités régionales en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, ainsi que l'utilisation sûre et durable de l'énergie nucléaire.

Ils ont approuvé les efforts visant à accroître la visibilité internationale du Traité de la ZASEN, notamment en soumettant un projet de résolution sur ce traité à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies et en intensifiant les consultations avec les États dotés d'armes nucléaires en vue de la signature d'un protocole à la ZASEN.

Les participants ont également salué l'adhésion du Timor-Leste au Traité de la ZASEN lors du 47e Sommet de l'ASEAN en octobre 2025 et se sont engagés à mener à bien les procédures nécessaires à son adhésion, réaffirmant ainsi l'engagement de la région en faveur du désarmement et de la non-prolifération nucléaires.

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné que, 30 ans après sa création, le Traité SEANWFZ demeure un témoignage essentiel de l'engagement commun de l'ASEAN en faveur d'une Asie du Sud-Est exempte d'armes nucléaires. Face à la montée des menaces nucléaires, le traité demeure une pierre angulaire de l'architecture de sécurité régionale et une contribution significative de l'ASEAN aux efforts mondiaux de désarmement.

Il a annoncé que le Vietnam finalisait activement les procédures internes visant à soutenir l'adhésion du Timor-Leste au traité et a appelé à un dialogue soutenu de l'ASEAN avec les États dotés d'armes nucléaires afin de les encourager à signer à terme le protocole SEANWFZ. Il a également proposé une plus grande coordination interne au sein de l'ASEAN afin de parvenir à une position unifiée sur la question.

À cette occasion, il a annoncé que le Vietnam assumerait la présidence de la 11e Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2026, exprimant son espoir d'une coordination étroite et d'un soutien fort des membres de l'ASEAN.

L'AMM-58 ouvrira officiellement ses portes au Centre des congrès de Kuala Lumpur le 9 juillet. Immédiatement après, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son et les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN participeront à la session plénière, à une séance de retraite et à une cérémonie de signature pour les nouveaux partenaires rejoignant le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a également eu des rencontres bilatérales avec les ministres des Affaires étrangères de Thaïlande, du Laos et du Cambodge.

Lors de leur rencontre avec le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Maris Sangiampongsa, les deux ministres se sont réjouis du développement de la coopération bilatérale, qui a atteint un nouveau sommet grâce au Partenariat stratégique global (PSG). Les relations politiques, de sécurité et de défense sont de plus en plus fiables ; la coopération économique, commerciale et d'investissement demeure un pilier solide ; la coopération dans d'autres domaines tels que la science et la technologie, le tourisme, l'éducation et la formation, la culture et les échanges interpersonnels s'est considérablement développée, prenant de nombreuses formes nouvelles.

Les deux parties ont souligné leur détermination à mettre en œuvre efficacement les résultats de la 4e réunion conjointe du Cabinet Vietnam - Thaïlande tenue les 15 et 16 mai derniers ; l'élaboration rapide d'un programme d'action pour la mise en œuvre du PSG pour la période 2026-2030, assorti de contenus concrets, visant à atteindre prochainement un chiffre d'affaires commercial de 25 milliards de dollars et à promouvoir la mise en œuvre effective de la stratégie des "Trois connexions", notamment la création rapide d'un groupe de travail conjoint chargé de discuter des plans spécifiques de mise en œuvre de cette stratégie ; engagement à ne permettre à aucun individu ou organisation d’utiliser le territoire d’un pays pour s’opposer à un autre ; exploiter efficacement de nouveaux domaines potentiels tels que la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’économie numérique, l’économie verte, les énergies renouvelables et la conversion énergétique.

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères a suggéré que les deux parties discutent de nouvelles façons de promouvoir la coopération touristique, d'assurer la sécurité alimentaire et de faciliter la coopération du secteur privé. Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a pleinement approuvé et affirmé son soutien aux initiatives de connectivité touristique dans la région de l'ASEAN ; la promotion de la connectivité dans le cadre de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong (ACMECS) et a en même temps suggéré que la Thaïlande continue de faciliter la communauté vietnamienne en Thaïlande. Les deux parties ont salué le renforcement des échanges interpersonnels et la promotion continue du rôle des Vietnamiens en Thaïlande ainsi que des Thaïlandais au Vietnam pour contribuer activement au développement du partenariat stratégique Vietnam - Thaïlande.

Les deux ministres ont convenu de continuer à se coordonner, à se consulter et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux ; de renforcer la solidarité et de promouvoir le rôle central de l'ASEAN dans les questions internationales et régionales ; de coopérer au développement de la sous-région du Mékong et de gérer et d'utiliser durablement les ressources en eau du Mékong ; de soutenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et d'aviation en Mer Orientale sur la base du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et de coordonner leurs points de vue au forum des BRICS.

Lors de leur rencontre avec le ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, les deux ministres ont exprimé leur joie de voir les relations de coopération entre le Vietnam et le Laos continuer à se développer de manière forte, efficace, approfondie et substantielle dans tous les domaines.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux, en particulier au sein des mécanismes de coopération sous-régionale de l'ASEAN et du Mékong et ont soutenu la position commune de l'ASEAN sur les questions stratégiques dans la région, y compris la question en Mer Orientale.

Lors de la rencontre avec le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn, les deux vice-Premiers ministres et ministres des Affaires étrangères se sont réjouis des bonnes relations actuelles entre les deux pays. Les hauts dirigeants des deux pays se rencontrent régulièrement et discutent des mesures visant à promouvoir les relations bilatérales ; les mécanismes de coopération sont maintenus, la coopération entre les ministères, les branches et les localités se développe de plus en plus heureusement, notamment, la coopération commerciale a fortement progressé, au cours des cinq premiers mois de 2025 seulement, le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux a atteint 5,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,8% en glissement annuel.

Le vice-Premier ministre Prak Sokhonn a annoncé que le président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat Hun Sen assistera au 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

Les deux vice-Premiers ministres ont convenu de poursuivre une coordination étroite et d'encourager les autres ministères et secteurs à promouvoir efficacement les mécanismes de coopération bilatérale existants et à renforcer la coopération globale dans tous les domaines.

