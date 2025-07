Ordonnance démographique : cap sur les droits humains

Selon Matt Jackson, le Vietnam entre dans une période de faible fécondité et de vieillissement rapide de la population. Plutôt que de s'inquiéter ou de subir des pressions, le moment est venu pour le Vietnam d'affirmer son engagement en faveur des droits humains, de continuer à investir dans la santé reproductive, le soutien à l'éducation des enfants, l'éducation sexuelle complète et de protéger les femmes et les jeunes contre les préjugés et la discrimination.

Le FNUAP salue les efforts constants déployés par le Vietnam en matière de population ces dernières années, notamment l'intégration active de la santé reproductive et des droits reproductifs dans les politiques et stratégies nationales, ainsi que l'amélioration significative de l'espérance de vie moyenne de la population vietnamienne.

Le Vietnam a réalisé des progrès significatifs en matière de réduction de la mortalité maternelle et infantile, d'élargissement de l'accès aux méthodes contraceptives modernes et de promotion d'une éducation sexuelle complète. Ces réalisations témoignent de la ferme volonté du gouvernement de garantir à tous, en particulier aux femmes, aux adolescents et aux groupes vulnérables, l'accès à des services de santé reproductive de qualité et la possibilité de prendre des décisions éclairées concernant leur vie.

Le FNUAP estime que l'action du Vietnam en matière de population doit se poursuivre de manière globale et inclusive, fondée sur les droits humains, en plaçant la santé sexuelle et reproductive, la parentalité responsable et le libre choix en matière de procréation comme piliers des politiques de développement durable. C'est le meilleur moyen de garantir que chacun, urbain ou rural, riche ou pauvre, quel que soit son sexe ou son statut matrimonial, puisse construire la vie de famille qu'il souhaite.

Récemment, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a adopté l’Ordonnance amendée sur la population, abolissant la réglementation restreignant à un ou deux enfants par famille en vigueur depuis dix ans, face aux inquiétudes suscitées par la baisse du taux de natalité.

Selon Matt Jackson, le FNUAP soutient pleinement les nouvelles dispositions de l'ordonnance révisée et félicite le Vietnam pour cette avancée importante. Il s'agit d'une étape majeure pour les droits humains et témoigne de l'engagement du Vietnam à promouvoir l'autonomie reproductive.

Permettre aux couples et aux individus de décider eux-mêmes du moment, du nombre et de l'espacement des naissances, en fonction de leur santé, de leurs conditions de vie, de leur éducation, de leur emploi et de leur capacité à les élever, est parfaitement conforme aux principes de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), dont le Vietnam est un membre actif.

Cela représente également un changement de paradigme politique : le Vietnam passe d'un modèle de "gestion et de contrôle de la population" à une approche centrée sur l'humain et l'autonomie individuelle, reflétant ainsi sa vision d'une société juste et durable où chaque citoyen a le droit de planifier son avenir en toute information et avec le soutien de l'État.

Le FNUAP estime qu'il s'agit non seulement du fondement de la protection des droits humains, mais aussi d'une solution pour s'adapter aux nouvelles tendances démographiques telles que la faible fécondité et le vieillissement de la population. Ce règlement pose les bases de la construction d'un système politique global, allant de la santé à l'éducation, en passant par les services de soins d'enfants et les politiques d'emploi flexibles, afin que chacun puisse exercer ses droits reproductifs librement et de manière responsable.

Le FNUAP est prête à accompagner le gouvernement vietnamien dans la mise en œuvre de l’esprit de ce règlement, vers une société dans laquelle "chaque personne - chaque choix - chaque avenir" est respecté et protégé.

Le Vietnam a réalisé des progrès significatifs en matière de population, notamment en matière de promotion des droits reproductifs et d'autonomisation des citoyens.

Le FNUAP s'engage à accompagner le Vietnam sur la voie de la construction d'une société inclusive et durable pour tous, a conclu Matt Jackson.

