Hanoï : des robots dans les services administratifs

Photo : Nguyên Thang/VNA/CVN

Dans ce contexte, le quartier de Cua Nam de Hanoï s’est illustré par une initiative originale : intégrer un robot doté d’intelligence artificielle (IA) dans les services administratifs pour assister les usagers.

Selon la vice-présidente du Comité populaire du quartier de Cua Nam, Trinh Ngoc Trâm, l’objectif de l’introduction de ce robot intelligent est d’automatiser partiellement les étapes d’orientation et d’assistance aux usagers. Une phase d’évaluation est prévue après l’expérimentation afin d’ajuster et d’optimiser l’usage de cette technologie pour mieux répondre aux attentes des citoyens.

Installé au Centre de services administratifs du quartier, le robot est équipé d’un écran tactile de 21,5 pouces, fonctionnant avec des technologies d’IA et de navigation SLAM avancées. Il est capable de guider les usagers par la voix et l’image, imprimer automatiquement les tickets de file d’attente, indiquer les zones d’accueil, collecter les retours d’expérience et transmettre les données aux responsables du quartier pour un suivi efficace de la qualité de service. Il se déplace librement dans l’espace d’attente pour offrir de l’eau, des friandises, diffuser de la musique relaxante et interagir de façon conviviale avec les visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Le robot a également été conçu pour faciliter l’accès des personnes âgées et réduire les barrières technologiques. En cas de demande complexe, il peut orienter l’usager vers un agent spécialisé pour un accompagnement personnalisé.

Les habitants ont exprimé leur surprise et leur satisfaction face à ce "fonctionnaire robotisé". Nombre d’entre eux ont salué la modernité et l’efficacité du dispositif, dans un cadre d’accueil spacieux, clair et bien organisé.

L’introduction de ce robot dans les services administratifs de Cua Nam marque une avancée significative dans la réforme de l’administration publique locale, tout en ouvrant une nouvelle voie vers une administration numérique, intelligente et centrée sur le citoyen.

VNA/CVN