Stratégie de communication ambitieuse pour promouvoir l’image du pays dans la nouvelle ère

Organisé conjointement par le journal Vietnam News and Law, l’Agence Vietnamienne d’Information et le Département de l’information locale et extérieure (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), cet événement a réuni des représentants de ministères, d’agences de presse, d’experts en communication, d’entreprises et d’organisations internationales. Leurs échanges ont pour but d’affiner le projet de "Stratégie de communication pour promouvoir l’image du Vietnam à l’étranger".

Malgré ses réalisations historiques, sa stabilité politique, sa croissance économique soutenue et l’amélioration constante du niveau de vie de sa population, le Vietnam constate que son image n’est pas encore pleinement reconnue ni suffisamment établie à l’échelle mondiale. En 2020, le pays se classait seulement 66e sur 75 dans l’indice d’image nationale de FutureBrand (perdant cinq places par rapport à 2019), et 15e sur 18 en Asie-Pacifique en 2019. Cette situation souligne l’urgence d’une approche plus structurée.

"La concurrence pour l’image nationale est de plus en plus féroce, tandis que celle du Vietnam n’est pas encore à la hauteur des réalisations obtenues", a souligné Pham Anh Tuân, directeur du Département de l’information locale et extérieure. "C’est pourquoi le gouvernement a confié la mission d’élaborer une stratégie systématique et à long terme pour affirmer la juste place du Vietnam sur la carte du monde", a-t-il expliqué.

L’objectif général de cette stratégie est de diffuser des informations positives sur le Vietnam, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, afin d’accroître la reconnaissance d’un Vietnam "stable, développé, innovant et riche d’une identité culturelle unique", et ainsi renforcer sa position sur la scène internationale. Une image nationale forte est désormais perçue comme un levier essentiel pour attirer investissements et tourisme, stimulant à la fois la croissance économique, la stabilité politique, la sécurité sociale et la défense nationale. De nombreux pays ont d’ailleurs intégré cette dimension dans leur stratégie de soft power.

Le projet de stratégie fixe des objectifs clairs et mesurables. D’ici 2030, 100% des provinces et villes sous administration centrale devront mener des actions de communication et de promotion de leur image à l’international, selon une orientation commune. Le pays ambitionne également de lancer au moins dix campagnes internationales d’envergure et de faire en sorte que les contenus positifs sur le Vietnam dans la presse mondiale et sur les plateformes numériques atteignent au moins 80%.

Plus largement, il s’agit de faire entrer le Vietnam dans le groupe des quarante pays bénéficiant de la meilleure présence médiatique mondiale. Sur le plan touristique, le pays vise à accueillir 35 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030. Parallèlement, l’industrie culturelle vietnamienne est appelée à jouer un rôle accru dans l’économie, avec une contribution attendue de 7% du PIB d’ici 2030, puis de 8% à l’horizon 2035.

La stratégie accorde une importance particulière au contenu des communications, qui devra s’articuler autour de récits clés. L’objectif est de positionner le Vietnam comme une nation pacifique et stable, un pays en développement tourné vers l’innovation. L’accent sera mis sur sa riche identité culturelle, unifiée dans la diversité, ainsi que sur l’hospitalité de sa population, sa convivialité et ses expériences de vie uniques. La valorisation des produits vietnamiens, de l’éducation et la création d’un environnement favorable aux investisseurs et touristes seront également des priorités.

Pour diffuser ces messages, la stratégie préconise une diversification des supports, allant des canaux traditionnels aux plateformes numériques. L’intégration des communications aux événements diplomatiques, culturels et sportifs est fortement encouragée. Les moyens incluent la collaboration avec la presse internationale, l’accueil de cinéastes et de journalistes étrangers, ainsi que l’usage intensif des nouveaux médias tels que Facebook, YouTube, TikTok, Zalo, les influenceurs (KOLs), la publicité en ligne ou encore les diffusions en direct.

Un accent sera mis sur le storytelling multimédia, multiplateforme et multilingue, avec le développement d’un écosystème numérique en plusieurs langues, et l’encouragement des plateformes locales à proposer des contenus traduits automatiquement.

La mise en œuvre de cette stratégie reposera sur un ensemble de solutions et de missions clés. Il s’agit d’assurer une exécution cohérente et synchronisée, avec une coordination étroite entre ministères, secteurs et collectivités locales. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme jouera un rôle de pilote et de coordinateur. Un kit de communication commun sera élaboré, comprenant logos, slogans, modèles de vidéos et d’infographies.

Les canaux d’information extérieure nationaux tels que Vietnam Today TV, VOV World, Vietnam News and Law, VietnamPlus, Vietnam Pictorial ou le site Vietnam.vn, ainsi que leurs déclinaisons sur les réseaux sociaux, seront renforcés. Les autorités locales seront encouragées à organiser une à deux grandes manifestations internationales par an. La promotion de la langue vietnamienne à l’étranger constituera également un axe fort.

Une innovation majeure réside dans l’intégration de l’intelligence artificielle et du Big Data pour analyser les tendances et mesurer l’efficacité des campagnes de communication. Enfin, la stratégie prévoit d’encourager activement la participation des entreprises - notamment les grands exportateurs et les sociétés technologiques - ainsi que celle des communautés vietnamiennes à l’étranger.

"La définition de l’image nationale n’est pas seulement une tâche de communication, mais une composante à part entière de la stratégie de développement global, a déclaré Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA. Nous pensons que pour réussir cette mise en œuvre, il faut un écosystème de communication solide, dans lequel la presse nationale joue un rôle de locomotive, en constituant une base de données fiable permettant aux autres acteurs - des KOLs aux créateurs de contenu numérique, en passant par les entreprises et les Vietnamiens de l’étranger - de raconter une histoire vietnamienne cohérente et inspirante".

Cette stratégie ambitieuse marque une étape importante pour le Vietnam, qui cherche à affirmer son identité et sa place dans un monde en rapide évolution, en s’appuyant sur une communication modernisée, harmonisée et résolument tournée vers l’innovation.

