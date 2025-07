Le secteur de la santé appelle la population à donner son sang

Le secteur de la santé appelle la population à donner son sang pour pallier les graves pénuries, un besoin crucial pour les urgences et le traitement des patients dans les hôpitaux de la région Nord.

Pendant les mois de pointe de juillet et août 2025, l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine (NIHBT) a besoin d'au moins 90.000 unités de sang pour approvisionner 180 hôpitaux de la région nord. Cependant, malgré des efforts constants, il manque encore 30.000 unités de sang. Le groupe sanguin O, le plus couramment utilisé, atteint notamment un niveau alarmant, nécessitant jusqu'à 15.000 unités de sang.

"Les urgences et les traitements ne peuvent être interrompus. J'espère que toutes les personnes en assez bonne santé pourront donner leur sang régulièrement, surtout cet été. Car chaque goutte de sang donnée représente une vie", a déclaré le Dr Nguyen Ha Thanh, directeur du NIHBT.

"L'été est une période où le nombre de donneurs de sang fluctue constamment. Les gens partent en vacances, les étudiants retournent dans leurs villes natales, les activités communautaires sont interrompues, mais les maladies persistent. De nombreux enfants ont besoin de transfusions sanguines mensuelles. S'ils ne reçoivent pas suffisamment de sang, ils s'épuiseront, souffriront d'une hypertrophie cardiaque, d'une défaillance organique, voire du décès", a ajouté Nguyên Hà Thanh.

Le 3 juillet, l'hôpital Viêt Duc a également lancé un appel urgent aux personnes de groupe sanguin O (Rh négatif) pour qu'elles donnent leur sang en urgence afin de pouvoir opérer et traiter un patient souffrant de multiples blessures graves : fracture du fémur, de l'avant-bras et lésion maxillo-faciale complexe.

L'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine a lancé un appel urgent aux personnes en bonne santé pour qu'elles donnent leur sang.

Les dons peuvent être effectués à l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine au N°5, rue Pham Van Bach ou aux points de don de sang fixes à Hanoï au 18, rue Quan Su, 132, rue Quan Nhân, N°10, allée 122, route Lang, et à l'Hôpital général agricole (km 13+500, route nationale 1A, commune de Ngoc Hôi).

