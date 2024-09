France

La transparence s'améliore chez les influenceurs, d'après le régulateur de la publicité

>> Au tribunal, le gouvernement américain défend sa loi forçant la vente de TikTok

>> L'utilisation des plateformes d'IA générative continue à croître à grande vitesse

>> Projet de loi pour fixer entre 14 et 16 ans l'âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"Le taux de contenus pleinement conformes aux règles de transparence, tous créateurs confondus, est passé de 59% au premier semestre 2023 (avant la loi) à 71% au deuxième semestre", a indiqué l'ARPP dans son Observatoire de l'influence responsable.

Ce rapport a passé au crible plus de 33.000 contenus de plus de 7.300 créateurs sur Instagram (42%), TikTok (38%) et YouTube (20%) sur l'année qui a vu l'adoption en juin d'une loi de régulation du secteur de l'influence commerciale afin de lutter contre les abus.

"Si l'amélioration de la transparence se poursuit pour la quatrième année consécutive, nous constatons également un impact positif de la loi, en particulier sur la clarté et l'instantanéité dans la manière de révéler l'intention commerciale", a commenté Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARPP, cité dans un communiqué.

L'amélioration des pratiques est particulièrement saillante chez les créateurs de contenus de moins de 10.000 abonnés, dont le taux de conformité (c'est-à-dire une publication indiquant clairement qu'il s'agit d'un contenu publicitaire), est passé de 40% à 59% entre le premier et le deuxième semestre l'an dernier.

Les influenceurs stars, avec plus d'un million d'abonnés, restent eux des bons élèves avec un taux de conformité qui s'est maintenu à 83% avant et après la loi.

L'ARPP a par ailleurs annoncé le franchissement du seuil des 1.800 certificats d'influence responsable délivrés, obtenus par les influenceurs après une formation sur les règles éthiques et juridiques de l'influence commerciale.

AFP/VNA/CVN