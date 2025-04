Une délégation de l’Assemblée nationale du Laos se rend à Son La

>> Exposition de photos au Laos sur la libération du Sud et la réunification nationale

>> La visite d'État du président vietnamien au Laos contribuera à renforcer la solidarité entre les deux nations

>> Des soldats lao et cambodgiens se joignent à la répétition du défilé du 30 avril

En accueillant la délégation, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Hoàng Quôc Khanh, a déclaré que le Vietnam et le Laos étaient des voisins proches, leur grande amitié, leur solidarité spéciale et leur coopération globale étant considérées comme un héritage inestimable cultivé par des générations des deux peuples.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que Son La, partageant des frontières avec les provinces lao de Houaphanh et de Luang Prabang, est fière de servir de pont pour le renforcement des liens bilatéraux. Ces dernières années, la province a signé des accords de coopération et noué des relations solides et globales avec neuf provinces lao.

Remerciant le Parti, le gouvernement, l’Assemblée nationale du Laos et son vice-président Suvon Luongbunmi pour leur soutien à la coopération entre Son La et diverses localités lao, il a affirmé que sa province renforcerait davantage sa collaboration multiforme avec ses homologues lao, contribuant ainsi au développement des liens entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos a salué le soutien concret et de longue date de Son La aux neuf provinces lao avec lesquelles elle a noué des liens au fil des ans.

Il a déclaré que cette visite visait à mettre en œuvre le protocole d’accord de coopération signé entre les Assemblées nationales vietnamienne et laotienne, et à consolider les résultats des récents entretiens bilatéraux entre les deux parlements.

La séance de travail a également permis aux deux parties d’échanger leurs expériences en matière de législation et de supervision, et de discuter de leur soutien mutuel en matière de développement socio-économique et de protection d’une frontière de paix et d’amitié Vietnam-Laos.

VNA/CVN