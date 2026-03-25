Pétrole : l'AIE "prête" à un autre déstockage "si nécessaire" après une demande du Japon

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'est dit le 25 mars "prêt" à mettre en place un nouveau déstockage de pétrole " si et quand ce sera nécessaire", au 26 e jour du conflit au Moyen-Orient qui fait flamber les prix des hydrocarbures.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ces déclarations de Fatih Birol ont été faites en réponse à une demande de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi de se "préparer à mettre en œuvre" une telle opération coordonnée, lors de leur rencontre à Tokyo.

L'AIE a annoncé plus tôt ce mois-ci que ses pays membres débloqueraient 400 millions de barils de pétrole tirés de leurs réserves pour atténuer l'impact du conflit au Moyen-Orient, la plus importante opération jamais réalisée par l'institution.

Il reste "encore une quantité importante de pétrole dans nos stocks", a toutefois affirmé M. Birol.

"80% de nos réserves sont toujours là. Ces 400 millions de barils ne représentaient que 20% de nos stocks", a-t-il déclaré.

"Si et quand cela sera nécessaire, nous sommes prêts (...) mais j'espère vraiment que ce ne sera pas nécessaire."

"Le monde est confronté à une grave menace pour la sécurité énergétique, mais l'Agence internationale de l'énergie est prête à jouer son rôle essentiel de gardienne de la sécurité énergétique mondiale", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN