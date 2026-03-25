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|Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi avant une réunion à Tokyo le 25 mars.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Ces déclarations de Fatih Birol ont été faites en réponse à une demande de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi de se "préparer à mettre en œuvre" une telle opération coordonnée, lors de leur rencontre à Tokyo.
L'AIE a annoncé plus tôt ce mois-ci que ses pays membres débloqueraient 400 millions de barils de pétrole tirés de leurs réserves pour atténuer l'impact du conflit au Moyen-Orient, la plus importante opération jamais réalisée par l'institution.
Il reste "encore une quantité importante de pétrole dans nos stocks", a toutefois affirmé M. Birol.
"80% de nos réserves sont toujours là. Ces 400 millions de barils ne représentaient que 20% de nos stocks", a-t-il déclaré.
"Si et quand cela sera nécessaire, nous sommes prêts (...) mais j'espère vraiment que ce ne sera pas nécessaire."
"Le monde est confronté à une grave menace pour la sécurité énergétique, mais l'Agence internationale de l'énergie est prête à jouer son rôle essentiel de gardienne de la sécurité énergétique mondiale", a-t-il ajouté.
AFP/VNA/CVN