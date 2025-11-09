Vers le XIVe Congrès du Parti

Confiance en des politiques novatrices pour l’agriculture et la ruralité

À l’approche du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), cadres, membres du Parti et habitants de la province de Cà Mau (Sud) se sont activement mobilisés pour étudier et formuler leurs contributions aux projets de documents soumis au Congrès, dans un esprit démocratique, responsable et empreint de confiance envers les orientations du Parti.

Selon Nguyên Hoàng Thoai, président de l’Association des paysans de Cà Mau, les projets de documents confirment la volonté de placer l’agriculture, la campagne et les paysans au cœur du développement national, conformément à la Résolution N°19 du Comité central (XIIIe mandat). Il a souligné que les foyers agricoles constituent non seulement des unités économiques de base, mais aussi le pilier de la production agro-sylvo-halieu­tique, contribuant directement à la stabilité et à la croissance des zones rurales.

Ces dernières années, l’Association provinciale a opéré un changement d’approche, passant du simple soutien à l’accompagnement concret des paysans. Elle oriente la production selon la demande du marché, en lien avec la sécurité alimentaire, l’adaptation au changement climatique et l’intégration internationale. Le mouvement “Paysans exemplaires en production et en commerce” s’est développé de manière substantielle : plus de 62% des foyers agricoles de la province y participent, dont près de 128.000 ont été reconnus exemplaires.

Le Fonds provincial d’appui aux paysans atteint aujourd’hui plus de 121 milliards de dôngs, permettant à plus de 1.000 foyers d’accéder à des prêts productifs. Cà Mau a également vu naître 88 groupes de coopération et 35 coopératives agricoles, créant une base solide pour une production en chaîne de valeur et renforçant la compétitivité des produits locaux.

L’Association des paysans propose au Parti et à l’État de poursuivre la mise en place de politiques spécifiques pour stimuler l’économie agricole : favoriser la concentration des terres pour une production à grande échelle, encourager l’agriculture écologique, biologique et circulaire à faibles émissions, adaptée au Delta du Mékong. Elle appelle également à renforcer les politiques de crédit, d’assurance agricole, de transfert technologique et de développement de marchés stables pour les produits agricoles.

L’Association souhaite que le Parti continue d’améliorer les mécanismes incitant à la création de coopératives de type nouveau et permette à l’organisation paysanne d’assurer pleinement son rôle de lien entre l’État, les scientifiques, les entreprises et les paysans, dans la construction de chaînes de valeur durables.

Dans le contexte de la transformation numérique, Cà Mau espère que le gouvernement mettra en œuvre un programme national de numérisation en milieu rural, afin de doter les paysans de compétences numériques, de promouvoir le commerce électronique des produits agricoles et la traçabilité numérique. La province souligne aussi l’importance de la formation professionnelle, du développement des compétences des jeunes agriculteurs et de l’investissement dans les infrastructures rurales, côtières et agricoles, notamment les routes, l’irrigation, l’électricité, l’eau potable et les réseaux numériques pour garantir des moyens de subsistance durables face au changement climatique et à la salinisation.

Le secrétaire du Comité du Parti de la commune de Dông Hai, Duong Quôc Nhan, s’est déclaré impressionné par la vision stratégique des projets de documents, qui traduisent la détermination du Parti à concrétiser les deux objectifs centenaires : la fondation du Parti et celle du pays. Il a recommandé d’accorder une attention accrue à la formation, à la sélection et à la rémunération du personnel des communes, acteurs essentiels du développement local.

Selon lui, la décentralisation et la délégation de pouvoirs doivent s’accompagner d’une allocation suffisante de ressources, notamment pour exploiter les atouts de la commune en matière d’énergie renouvelable, d’aquaculture à haute technologie, de production de sel et de tourisme écologique côtier, contribuant ainsi à l’amélioration des revenus et du niveau de vie de la population.

Dans la commune de Ninh Thanh Loi, autrefois rurale et difficile, le programme de Nouvelle ruralité a profondément transformé le visage local : toutes les routes intercommunales sont bétonnées, les écoles et centres de santé modernisés, et les infrastructures culturelles et sportives opérationnelles. Ces résultats reflètent la détermination du système politique et la participation active des habitants.

Cependant, les effets du changement climatique continuent de peser sur la production et les infrastructures. Les habitants appellent à poursuivre les investissements dans les routes rurales, la modernisation des ouvrages hydrauliques et la diffusion des avancées scientifiques dans la production agricole, afin d’assurer une croissance stable et un revenu durable.

À travers les contributions recueillies, les cadres, membres du Parti et citoyens de Cà Mau ont exprimé leur confiance et leur engagement envers le Parti, espérant que le XIVe Congrès adoptera des décisions audacieuses pour accélérer la transformation du modèle de croissance, bâtir une agriculture écologique, une campagne moderne et une paysannerie civilisée, contribuant à un Vietnam prospère, équitable et durable.

