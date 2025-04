Conférence sur l’adaptation aux mutations du commerce international

La conférence s’est tenue en présentiel au siège du gouvernement à Hanoï et en ligne avec les représentations vietnamiennes à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, le Premier ministre a souligné que la situation mondiale et régionale évolue rapidement, de manière complexe et difficile. La récente politique tarifaire des États-Unis a des répercussions sur l’économie mondiale, y compris sur le Vietnam. Cependant, selon lui, cette situation constitue aussi une opportunité pour restructurer l’économie, diversifier les marchés et les chaînes d’approvisionnement.

Concernant la situation socio-économique, selon Pham Minh Chinh, l’économie vietnamienne avait continué sur une trajectoire positive au premier trimestre 2025. En effet, le PIB a progressé de 6,93%, les échanges commerciaux ont augmenté de 13,7%, avec un excédent estimé à 3,16 milliards de dollars. Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint près de 11 milliards de dollars, soit une hausse de 34,7% par rapport à la même période de l’an dernier.

Le chef du gouvernement a souligné que plus les temps sont difficiles, plus l’unité nationale est nécessaire. Il a appelé les participants à analyser en profondeur la situation, identifier les défis et proposer des solutions concrètes afin de maintenir un développement rapide et durable.

L’objectif immédiat est d’atteindre un taux de croissance de 8% en 2025, créant ainsi un élan vers une croissance à deux chiffres dans les années à venir. Cela permettra au Vietnam de progresser vers les deux objectifs du centenaire et de devenir d’ici 2045 un pays développé, prospère et à revenu élevé.

VNA/CVN