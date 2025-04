Diplomatie populaire à l’honneur dans les relations Vietnam - Ouzbékistan

>> AN : Trân Thanh Mân à la 150e Assemblée générale de l'Union interparlementaire

>> Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam rencontre la présidente de l’UIP

>> Le président de l’Assemblée nationale multiplie ses rencontres en marge de l’UIP-150

Les représentants ouzbeks se sont déclarés convaincus que la visite du dirigeant vietnamien ouvrirait une nouvelle phase de développement dans les relations bilatérales.

Ils ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que l’agriculture, l’éducation, le tourisme, l’industrie légère, les transports, ainsi que sur les forums régionaux et internationaux.

Ils ont également proposé d’intensifier les échanges entre étudiants et la coopération entre les jeunes générations pour consolider les bases des relations bilatérales à long terme.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a souligné que cette visite illustrait la volonté du Vietnam de renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec l’Ouzbékistan.

Il a partagé les réalisations du Vietnam après près de 40 ans de Renouveau, notamment une croissance du PIB de plus de 7% en 2024 et une économie de 470 milliards de dollars, avec 17 accords de libre-échange.

Photo : VNA/CVN

Il a proposé au Comité des relations interethniques et des affaires des compatriotes à l’étranger et à l’Association d’amitié Ouzbékistan - Vietnam de continuer à collaborer avec les partenaires vietnamiens tels que l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, l’Association d’amitié Vietnam - Ouzbékistan et l’ambassade du Vietnam en Russie (également accréditée en Ouzbékistan), pour renforcer et l’amitié et la coopération entre les deux pays.

Il s’est dit convaincu que, grâce à leur attachement sincère au Vietnam et à leur enthousiasme, le Comité et l’Association d’amitié Ouzbékistan - Vietnam continueraient à contribuer activement au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

VNA/CVN