Le président Luong Cuong reçoit le ministre cubain des Affaires étrangères

Le président vietnamien Luong Cuong a reçu, mercredi 19 février à Hanoï, Bruno Rodríguez Parrilla, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères (AE) de Cuba, en visite de travail au Vietnam du 18 au 20 février.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Le chef de l'État vietnamien a salué la visite du ministre cubain, soulignant qu'elle contribuait à renforcer l'amitié fraternelle entre les deux nations. Il a rappelé le soutien inestimable de Cuba à la lutte pour l'indépendance du Vietnam et affirmé que le Vietnam suivait de près la situation cubaine, partageait ses difficultés.

Il s'est déclaré convaincu que Cuba surmonterait tous les défis et continuerait à remporter de nouvelles victoires dans la cause de la défense et de la construction nationales.

Luong Cuong a exprimé sa satisfaction quant au développement positif des relations bilatérales et à la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite d'État du secrétaire général et président Tô Lâm à Cuba en septembre 2024. Il a appelé à renforcer les échanges de haut niveau, à intensifier la coopération et à promouvoir les mécanismes de dialogue dans les forums internationaux.

Parallèlement, les deux parties ont convenu d'intensifier la sensibilisation des jeunes générations aux 65 ans d'amitié Vietnam - Cuba.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Pour sa part, le ministre cubain Bruno Rodríguez Parrilla a affirmé la détermination de Cuba à approfondir la coopération économique, commerciale, d'investissement et autres domaines entre les deux pays, correspondant aux relations politiques spéciales.

Il a transmis les salutations du général Raúl Castro, du premier secrétaire et président cubain Miguel Díaz-Canel et des hauts dirigeants cubains au président Luong Cuong et aux dirigeants vietnamiens.

Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques et réaffirmé le souhait de Cuba de renforcer la coopération bilatérale dans tous les canaux, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.

Le président Luong Cuong a adressé ses salutations aux dirigeants cubains, réaffirmant l'engagement du Vietnam à développer ses relations avec Cuba pour le bénéfice des deux nations.

VNA/CVN