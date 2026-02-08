Culture

La rue florale Nguyên Huê en fête pour le Printemps 2026

Du 15 au 22 février, la rue Nguyên Huê sera le cœur fleuri de la mégapole du Sud. Plus qu’un espace traditionnel, cette symphonie printanière grandiose illustrera l’aspiration du pays au rayonnement et à l’intégration internationale en cette nouvelle ère d’essor national.

Placée sous le thème central “Printemps convergent - Avancer avec assurance”, cette édition se tiendra du 15 au 22 février (du 28e jour du dernier mois de l’Année du Serpent au 6e jour du Têt du Cheval).

Après un cycle de douze années, la puissante mascotte du Cheval fait son grand retour sur l’avenue Nguyên Huê. Bien plus qu’une simple célébration symbolique, la rue florale du Têt 2026 s’affirme comme le jalon d’une ère historique nouvelle. Particularité inédite : pour la première fois en 23 ans d’histoire, elle proposera deux expériences visuelles distinctes entre le jour et la nuit au sein d’un même espace, offrant un parcours sensoriel continu.

2026 est une année charnière. Elle marque la fusion historique de trois pôles économiques majeurs du Sud : Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria - Vung Tàu et Binh Duong, donnant naissance à une mégapole internationale d’Asie du Sud-Est. La rue des fleurs du Têt du Cheval 2026 en sera le reflet artistique le plus emblématique.

La mascotte du Cheval, s’élançant au-dessus d’une haie de bambous stylisée en vagues majestueuses, symbolise l’énergie ascendante et ininterrompue de la région. Le portail lumineux incarne l’unité indissociable de ces trois localités. Cette symphonie se déploie en trois grands mouvements : Printemps de l’intégration - Héritage radieux - Cap sur l’avenir. Fidèle à la tradition, l’espace autour de la statue du Président Hô Chi Minh sera orné d’un somptueux jardin d’abricotiers jaunes de Binh Loi, mettant à l’honneur la beauté du Têt traditionnel.

Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist et président du comité d’organisation, souligne que cet événement est un symbole de la connexion de Hô Chi Minh-Ville dans la nouvelle ère. Pour la première fois, deux styles d’expériences distincts intégreront les technologies de Mapping et de réalité augmentée (AR) pour raconter l’histoire d’une ville dynamique.

Sous le soleil du Sud, la rue des fleurs se dévoilera comme la plus grande œuvre florale jamais réalisée, avec plus de 100.000 pots de fleurs. Chaque scène portera une signification profonde. “Le Cheval à la crinière de feu” : puisant dans le mythe de Son Tinh - Thuy Tinh, cette sculpture monumentale de 6,4 m incarne la prospérité nationale. “Le Cheval solitaire en toute sérénité” : cette majestueuse effigie de 7 m en bambou tressé trônera au milieu d’un écrin de verdure luxuriante, offrant aux visiteurs une parenthèse écologique apaisante. “Lý Ngua Ô” : véritable hommage au folklore local, ce grand ensemble mettra en scène des mascottes sublimées par des reflets holographiques en 3D. “Éclats de la mémoire” : un lampion rotatif géant de 6 m qui, tel une lanterne magique, fera revivre avec nostalgie les scènes traditionnelles du Têt.

Rendez-vous entre tradition et technologie

À la tombée de la nuit, la rue des fleurs se transformera grâce à des technologies d’éclairage synchronisées. L’innovation majeure résidera dans la projection Mapping sur des surfaces non planes, un premier historique. La mascotte du portail deviendra un écran narratif retraçant le parcours allant de la légende de Thánh Gióng (Génie Gióng) au développement technologique moderne.

La scène “Pays splendide” sera illuminé par un éclairage dynamique. Neuf chevaux éternels y galoperont symboli-quement : trois montures incarneront l’alliance entre Hô Chi Minh-Ville, Vung Tàu et Binh Duong, tandis que six autres, plus modestes, illustreront les futurs axes de développement.

La rue des fleurs 2026 restera fidèle aux valeurs de fierté nationale avec des figures comme le cheval de fer du génie Gióng. Parallèlement, la réalité augmentée (AR) via TikTok permettra d’observer des chevaux en 3D galopant aux portails d’entrée, sans application supplémentaire.

Comme chaque année, l’événement sera un lieu d’échanges internationaux avec la participation de nombreuses missions diplomatiques (Chine, Inde, Malaisie, Laos, Pays-Bas, Royaume-Uni, Thaïlande, etc.).

Outre les fleurs, l’organisation proposera des espaces gastro-nomiques, des spectacles tradi-tionnels et des concerts. Afin de répondre à la demande, les mascottes principales seront maintenues jusqu’au 22 mars 2026, un mois après la clôture. La rue florale Nguyên Huê 2026 s’imposera ainsi comme le symbole éclatant d’une ville résolument tournée vers l’avenir.

Texte : Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN