De nouveaux trésors rejoignent le patrimoine national du Vietnam

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a signé un décret reconnaissant 30 nouveaux trésors nationaux, dont 16 sont conservés dans des musées de Hanoï, ce qui représente le plus grand nombre d’artefacts nouvellement reconnus dans le pays.

Le Centre de conservation du patrimoine Thang Long-Hanoï abrite cinq de ces artefacts. Parmi ces objets figurent un trône à degrés en forme de dragon de la dynastie des Ly (1009-1054), un bassin en céramique brune à décor floral de la dynastie des Trân (1225-1400), une collection de coupelles de lampe en bronze de la dynastie des Trân, un couvercle de boîte en céramique à glaçure verte de la dynastie des Ly et un vase en céramique à glaçure blanche orné de dragons, datant du début de la période des Lê (980-1009).

Le musée Kinh Hoa de Hanoï possède quatre artefacts : une collection de cuillères en bronze, un ensemble de cloches en bronze, une armure en bronze et un tambour en bronze, tous issus de la culture Dông Son (800-200 av. J.-C.).

Deux objets de la collection privée de Dào Danh Duc ont également été reconnus : une statue de Bouddha en pierre et une statue de Vishnou en pierre, toutes deux de la culture Óc Eo (Ier-630 av. J.-C.).

Le Musée national d’histoire abrite également deux nouveaux trésors nationaux : une statue en bronze de la déesse Durga, datant de la culture Champa (192-1832), et le carnet de l’école Nguyên Ai Quôc, qui conserve les instructions du président Hô Chi Minh et de 28 dirigeants et vétérans de la révolution vietnamienne.

La pagode Huong possède un autel de Bouddha en pierre datant de Huong Trai (dynastie des Trân), tandis que la pagode Bac Biên possède un autel de Bouddha en pierre datant de Dai Bi (dynastie des Trân) et une cloche An Xá (période des Lê postérieurs, 1428-1789), également classés trésors nationaux.

La province de Ninh Binh compte cinq nouveaux trésors nationaux : une stèle en pierre de la pagode Nghia Xa datant de 1122, un autel bouddhique en pierre de la pagode Thuong Nuong datant de 1364, une collection de 18 portraits d’arhats sculptés dans la pierre de la dynastie des Trân, conservée dans la grotte Liên Hoa, un livre en bronze du règne de Lê Thanh Tông et trois stèles en pierre de la pagode Keo Hành Thiên, datant de la période des Lê postérieurs.

La province de Nghê An compte deux nouveaux trésors nationaux : une collection de tambours en bronze du village de Vac, appartenant à la culture Dông Son, et une stèle en pierre sculptée de la dynastie des Trân.

Deux objets de Hô Chi Minh-Ville sont inscrits sur la liste des trésors nationaux : un bol en céramique de la culture Hoa Lôc (environ 2000-1200 av. J.-C.) et une collection de statuettes en céramique polychromes de Tam Quan Dai Dê, trois divinités célestes dans les croyances taoïstes et chinoises.

Gia Lai compte deux nouveaux trésors nationaux : une collection d’objets de culte en or provenant de la tour Cham An Phu et un ensemble de gongs Ko Do du début du XXᵉ siècle.

La province de Hung Yên possède deux nouveaux trésors nationaux : un autel de Bouddha en pierre à la pagode Nhan Thap et trois trônes en bois au temple Da Hoa, tous datant de la période des Mac (1527-159).

La province de Bac Ninh compte désormais un nouveau trésor national : une statue en bois de divinité bouddhiste Man Nuong, datant du XVIIIe siècle, conservée à la pagode Phuc Nghiêm.

Conformément à la décision, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que les présidents des collectivités locales où se trouvent les trésors nationaux et les responsables des différentes agences, sont chargés de gérer ces trésors reconnus dans le cadre de leurs attributions respectives et conformément à la législation sur le patrimoine culturel.

Grâce à cette nouvelle reconnaissance, le pays compte désormais 267 trésors nationaux.

