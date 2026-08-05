Quang Ninh franchit le cap du milliard de dollars d'IDE en sept mois

La province septentrionale de Quang Ninh a attiré plus de 1,095 milliard de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) entre janvier et juillet, dépassant son objectif fixé pour l'ensemble de l'année et confortant sa réputation de destination sûre, attractive et fiable pour les investisseurs internationaux.

>> Les IDE au Vietnam bondissent de 58% sur les sept premiers mois de 2026

>> HSBC : la Résolution 10-NQ/TW ouvre une nouvelle ère pour les IDE au Vietnam

>> Renforcer l’attractivité du Vietnam auprès des investisseurs étrangers

Au cours de la même période, les investissements totaux dans les zones économiques et les parcs industriels de la province ont dépassé 42.000 milliards de dôngs (environ 1,6 milliard de dollars).

Photo : VNA/CVN

Quang Ninh privilégie les projets dans les secteurs de la fabrication de haute technologie, de l'industrie de transformation, des industries vertes, de l'électronique, des énergies propres, de la logistique et d'autres activités à forte valeur ajoutée. Cette orientation s'inscrit dans sa stratégie de modernisation de son modèle de croissance et de renforcement de sa compétitivité.

Ces résultats sont le fruit d'une stratégie ciblée de promotion des investissements. La province a intensifié ses contacts avec les multinationales et les entreprises occupant une place stratégique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, tout en s'appuyant sur les investisseurs étrangers déjà implantés avec succès pour attirer de nouveaux projets.

Parallèlement, elle a constitué des réserves foncières prêtes à accueillir les investisseurs, accéléré les procédures de libération des terrains et poursuivi la modernisation des infrastructures dans les zones économiques et les parcs industriels.

L'un des principaux facteurs de cette performance réside toutefois dans l'amélioration du climat des affaires et dans une réforme en profondeur de l'administration. Les autorités provinciales sont passées d'une logique de traitement des dossiers à une démarche d'accompagnement des investisseurs tout au long du cycle de leurs projets.

Les délais de traitement de nombreuses procédures liées à l'investissement ont ainsi été réduits de plus de 32 %, tandis que l'ensemble des démarches éligibles peut désormais être effectué intégralement en ligne, quel que soit le lieu où se trouve l'investisseur. Au cours des sept premiers mois de l'année, près de 2.000 dossiers ont été traités dans les délais, voire avant les échéances, permettant aux entreprises de gagner du temps et de réduire leurs coûts.

Selon Truong Manh Hung, directeur adjoint de l'Autorité des zones économiques de Quang Ninh (QEZA), la province considère la qualité de son environnement d'investissement et l'efficacité de ses services administratifs comme ses principaux atouts concurrentiels.

La QEZA accompagne les investisseurs depuis les études préalables et la préparation des projets jusqu'à leur mise en œuvre et à leur exploitation, tout en intervenant rapidement pour lever les difficultés rencontrées afin d'accélérer l'entrée en activité des projets et d'encourager les entreprises déjà implantées à étendre leurs investissements.

Dans les temps à venir, Quang Ninh entend renforcer les exigences en matière de qualité des IDE en procédant à un examen rigoureux des projets retardés et, le cas échéant, en retirant les autorisations correspondantes afin de libérer des terrains au profit d'investisseurs disposant de technologies modernes et de capacités financières solides.

Parallèlement, a indiqué Truong Manh Hung, la province poursuit l'élaboration et le perfectionnement de nouveaux mécanismes et politiques de développement, notamment pour la future zone de coopération économique transfrontalière Mong Cai-Dongxing, une zone franche dédiée à l'économie numérique et à l'économie de la connaissance, ainsi que de nouveaux mécanismes destinés à soutenir le développement de la zone spéciale de Van Don.

VNA/CVN