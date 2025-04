Décès de l'ancien président lao Khamtay Siphandone

Le général Khamtay Siphandone, ancien président du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), ancien président du Laos et haut dirigeant révolutionnaire du PPRL, est décédé le 2 avril à 10h30 à l'âge de 102 ans, selon un communiqué spécial du Comité central du PPRL, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Front d’édification nationale du Laos, publié le 2 avril.

Le camarade général Khamtay Siphandone est l'un des dirigeants de la première génération du Comité central du PPRL, qui a dirigé la révolution démocratique nationale d’hier et la cause de défense et d’édification du pays d'aujourd'hui.

Le général Khamtay Siphandone a également été un pionnier dans l’organisation et la mise en œuvre de la politique de renouveau global, fondée sur des principes du Parti. Il était un patriote exemplaire, un révolutionnaire et un dirigeant remarquable du Parti et du peuple lao.

Photo : VNA/CVN

En signe de profond respect et de profonde gratitude à feu le général Khamtay Siphandone, le Comité central du Parti, l'Assemblée nationale, le gouvernement et le Front d'édification nationale du Laos ont décrété cinq jours de deuil national, du 3 au 7 avril.

Une cérémonie commémorative officielle aura lieu au Centre national des congrès de Vientiane.

VNA/CVN