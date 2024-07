L'Assemblée nationale lao approuve 13 lois

Photo : VNA/CVN

Les documents juridiques comprenaient deux nouvelles lois, à savoir la Loi sur les coopératives et la Loi sur les ressources médicinales. Parallèlement, les lois révisées couvrent la prévention et le contrôle du VIH/sida, la promotion des investissements, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la protection de l'environnement, le tourisme, la taxe sur la valeur ajoutée, la prévention et le contrôle des incendies, la lutte contre la corruption, le fonctionnement du corps législatif et des conseils populaires, et des élections.

Ces lois sont conçues pour renforcer la gestion étatique, économique et sociale et pour établir un système complet qui protège les droits de tous les citoyens et entités juridiques au Laos, a déclaré le vice-président de l'AN et président de sa commission des lois, Chaleun Yiapaoher.

VNA/CVN