L'Assemblée nationale lao convoque sa 7e session

Photo : Ba Thành/VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le président de l'AN, Lao Saysomphone Phomvihane, a déclaré que les législateurs examineraient le rapport du Premier ministre sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique national, le plan du budget de l'État et des plans monétaires, l'agenda national sur la résolution des difficultés économiques et financières et le programme national de lutte contre la drogue.

Les ministères du Plan et de l’Investissement, des Finances et la Banque du Laos fourniront des rapports détaillés sur la mise en œuvre des plans au cours du premier semestre 2024 et les objectifs pour le second.

Les députés examineront et voteront 13 lois, avec deux nouvelles et 11 modifiées. Ils examineront également un rapport sur la nécessité et l'orientation d'une modification de la Constitution de 2015.

Clôture de cette session le 2 juillet.

VNA/CVN