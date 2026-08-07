Trump reconnaît que les stocks de certaines munitions sont "un peu plus limités"

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi 6 août que, bien que l'ensemble des stocks de munitions des États-Unis reste suffisant, les réserves de certains types de munitions sont "un peu plus limitées ".

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Photo : AFP/VNA/CVN

M. Trump a indiqué aux journalistes que les États-Unis ont à leur disposition un "approvisionnement pratiquement illimité" en certains types de munitions, mais que les réserves de certains autres types sont "un peu plus limitées", sans livrer davantage de détails.

Les propos du président interviennent deux jours après que des médias ont rapporté que l'armée américaine a épuisé près de 80% des intercepteurs d'un système clé de défense antimissile dans le cadre du conflit en cours avec l'Iran, alors que des commandants militaires ont averti que les stocks de munitions à la disposition des forces armées ont atteint un niveau "dangereusement bas".

Le quotidien américain Washington Post a rapporté que M. Trump et le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, avaient eu un différend au sujet des inquiétudes liées à l'épuisement des stocks de missiles lors d'une réunion à Camp David le week-end dernier, citant deux personnes proches du dossier.

Dans un message publié jeudi 6 août sur les réseaux sociaux, M. Trump a qualifié ces informations de "rumeurs fausses et totalement infondées".

Xinhua/VNA/CVN