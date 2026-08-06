Le pape se rendra du 6 au 17 novembre en Uruguay, en Argentine et au Pérou

Le pape Léon XIV se rendra du 6 au 17 novembre en Uruguay, en Argentine et au Pérou, à l'invitation des chefs d'État et des autorités religieuses, a annoncé mercredi 5 août le Vatican.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le pape américain sera du 6 au 8 novembre en Uruguay, du 8 au 11 novembre en Argentine et du 11 au 17 novembre au Pérou, où il a vécu pendant 20 ans comme missionnaire et où il visitera, entre autres, la ville de Chiclayo (Nord-Ouest) dont il a été l'évêque.

En Uruguay, il se rendra à Montevideo, Paisandu (Centre-Ouest) et Florida, au Nord de la capitale. En Argentine, il ira à Buenos Aires, Cordoba (Centre) et Lujan, dans la municipalité de la capitale. Enfin au Pérou, outre Chiclayo, il visitera Lima, Cusco (Centre) et Pucallpa (centre dans l'Amazonie).

Avant de se rendre dans ces trois pays d'Amérique du Sud, Léon XIV, élu en mai 2025 et qui a la nationalité péruvienne depuis 2015, visitera la France du 25 au 28 septembre.

Le premier jour, il rencontrera le président Emmanuel Macron, fera une étape au siège de l'UNESCO, puis se rendra à la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Il célèbrera une messe à Paris le 26 septembre sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées qui pourrait réunir 500.000 personnes, selon le diocèse.

Le pape célèbrera à Lourdes (Sud-Ouest), l'un des principaux lieux de pèlerinages catholiques, une autre messe en plein air, sur la pelouse du sanctuaire, le dimanche 27 septembre.

Le lundi 28 septembre enfin, la visite se terminera en Moselle, dans l'Est de la France, où est enterré Robert Schuman, l'un des pères de la construction européenne, et dont l'Église a entamé le procès canonique en vue de sa béatification.

Le pape polonais Jean Paul II avait déjà visité les trois pays latino-américains dans les années 80.

Le prédécesseur de Léon XIV, le pape argentin François, s'était lui rendu au Pérou en 2018.

AFP/VNA/CVN