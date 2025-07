Le commerce extérieur maintient son élan malgré les incertitudes mondiales

Les entreprises redoublent d’efforts pour mettre en œuvre des mesures adaptées et maintenir la dynamique d’exportation dans les derniers mois de l’année.

Selon les données les plus récentes de l’Administration générale des douanes, le commerce extérieur du pays a atteint 38,17 milliards de dollars entre le 1er et le 15 juillet, dont 19 milliards d’exportations et 19,17 milliards d’importations. Depuis le début de l’année jusqu’au 15 juillet, le commerce total a cumulé 470,65 milliards de dollars, avec un excédent commercial de 7,75 milliards de dollars (239,2 milliards à l’export contre 231,45 milliards à l’import).

Croissance solide, excédent commercial élargi

Les mois précédents ont également enregistré des niveaux élevés : en juin, le commerce extérieur s’est établi à 75,59 milliards de dollars, tandis que mai a marqué un record depuis le début de l’année avec 78,64 milliards de dollars.

Les principaux secteurs d’exportation continuent de maintenir une bonne dynamique. Durant la première moitié de juillet, les exportations d’ordinateurs, produits électroniques et composants ont atteint 3,88 milliards de dollars ; les téléphones et accessoires 2,52 milliards ; les machines, équipements et pièces détachées 2,3 milliards. Les secteurs du textile-habillement et de la chaussure ont respectivement réalisé 1,82 milliard et plus d’un milliard de dollars. D’autres produits comme les produits aquatiques, fruits et légumes, meubles en bois, véhicules et jouets ont également dépassé plusieurs centaines de millions de dollars chacun.

Exploiter les accords de libre-échange, diversifier les marchés

Le ministère de l’Industrie et du Commerce souligne que pour atteindre l’objectif de croissance de 12% des exportations en 2025, les entreprises doivent tirer pleinement parti des 17 accords de libre-échange (ALE) signés avec plus de 60 pays et territoires. Il est aussi impératif de diversifier les marchés d’exportation et les gammes de produits afin de réduire la dépendance à certains débouchés.

"Si la dynamique actuelle se maintient, la valeur totale des échanges commerciaux pourrait dépasser les 500 milliards de dollars à la fin juillet – un résultat très positif dans un contexte international complexe", a indiqué un représentant du ministère.

Du côté des importations, les produits les plus demandés restent les ordinateurs et composants électroniques (6,55 milliards de dollars), suivis des machines et équipements (2,7 milliards de dollars), principalement destinés à alimenter la production pour l’exportation.

S’adapter avec agilité, renforcer la compétitivité

Néanmoins, les entreprises doivent faire face à un environnement mondial semé d’embûches : ralentissement de la croissance, tensions géopolitiques accrues et perturbations liées au changement climatique rendent le commerce international plus incertain que jamais.

M. Lê Phung Hao, président du conseil d’administration de Global AAA Consulting, estime : "Les mois restants seront décisifs. Les entreprises doivent accélérer pour atteindre leurs objectifs. Cela suppose une restructuration profonde, la transformation numérique, l’élévation de la productivité et du niveau de compétitivité."

Selon lui, il est crucial de maximiser l’utilisation des ALE et de diversifier les débouchés afin d’éviter les chocs liés à une trop forte dépendance à un seul marché.

Cap sur le marché américain et vigilance face aux risques

Le professeur Trân Ngoc Anh de l’Université de l’Indiana des États-Unis souligne quant à lui l’importance du marché américain : "Malgré les évolutions tarifaires, les États-Unis restent un partenaire commercial de premier plan pour le Vietnam. Les entreprises doivent adapter leurs stratégies pour exploiter ce marché de manière durable et efficace."

De son côté, le ministère de l’Industrie et du Commerce a affirmé qu’il poursuivrait les négociations en vue de conclure des accords commerciaux équilibrés avec les États-Unis. En parallèle, il renforcera les mécanismes d’alerte précoce sur les litiges commerciaux, accompagnera les entreprises confrontées à des barrières techniques ou à des enquêtes de défense commerciale, et les aidera à préserver leur accès aux marchés mondiaux.

