L’écosystème d’innovation vietnamien est prêt à passer à l’échelle supérieure

>> Un carrefour de créativité et d’innovation pour la jeunesse vietnamienne

>> Lancement du projet d’agriculture durable pour l’écosystème forestier entre 2025 et 2028

>> Protéger le cyberespace pour un Vietnam numérique sûr

Photo : Chi Tuong/VNA/CVN

Avec son Plan directeur national 2021-2030 et la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, le pays mobilise toutes les ressources disponibles pour consolider sa place de pôle mondial d’investissement et de croissance dans les hautes technologies.

L’écosystème d’innovation vietnamien est en plein essor, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), où l’IA générative attire de plus en plus d’investisseurs internationaux, a déclaré le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung.

Selon le récent rapport Vietnam Innovation and Private Capital Investment Report 2025, les investissements dans l’innovation ont atteint un record de 2,3 milliards de dollars avec 141 transactions en 2024. Les transactions les plus importantes, évaluées entre 100 et 300 millions de dollars, ont été multipliées par 2,7 sur un an, tandis que les transactions de moindre envergure, inférieures à 500.000 dollars, ont bondi de 73%. Les fusions et acquisitions dans le secteur ont atteint près de 1,7 milliard de dollars.

Le Vietnam est devenu un pôle d’investissement dans les technologies de nouvelle génération. Les start-up spécialisées dans l’IA ont vu leurs financements octuplés en 2024, pour atteindre 80 millions de dollars, tandis que les investissements dans l’agritech ont été nonuplés, stimulés par la demande en matière de sécurité alimentaire et de résilience de la chaîne d’approvisionnement numérique.

Parallèlement, le pays traverse un cycle d’investissement massif dans les infrastructures, avec près de 500 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) affluant dans les projets de géants mondiaux comme Samsung, Intel, Lego et Foxconn. Ces mesures repositionnent le Vietnam, le faisant passer d’une base de fabrication à faible coût à un maillon critique dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Photo : Chi Tuong/VNA/CVN

Ben Sheridan, directeur mondial des investissements financiers chez BCG, a déclaré que le Vietnam entrait dans une phase de transformation avec des conditions exceptionnellement favorables : la croissance du PIB réel a atteint 7,1% en 2024, dépassant celle d’une grande partie de l’Asie, tandis que l’inflation reste faible et que les opportunités de croissance à long terme sont nombreuses.

D’ici 2035, l’économie vietnamienne devrait atteindre 1.100 milliards de dollars, soit 2,5 fois sa taille actuelle. L’économie numérique, en voie de contribuer à 18,3% du PIB en 2025, devrait atteindre 35% d’ici 2030.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné la nécessité de réévaluer le rôle des fonds d’innovation et des capitaux privés dans le développement de l’écosystème d’innovation vietnamien. Ces fonds fournissent non seulement des capitaux de démarrage essentiels, mais catalysent également l’engagement plus large du secteur privé et renforcent l’ampleur et l’impact des investissements.

Le directeur adjoint du Centre national d’innovation (NIC), Dô Tiên Thinh, a révélé que le Vietnam attire plus de 500 millions de dollars par an en capital-risque pour les start-up. Un levier politique crucial est l’apport de financements d’amorçage soutenus par l’État, souvent inférieurs à 5% du capital total, qui permettent de débloquer des investissements privés plus importants.

Pour accroître l’innovation, le responsable a appelé les ministères et les agences à mettre en œuvre des politiques de soutien telles que la réforme réglementaire, des incitations fiscales ciblées, des subventions directes et le développement des infrastructures afin d’encourager la R&D, l’incubation d’entreprises et la transformation numérique.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a fait écho à cet appel, exhortant les fonds de capital-risque, les start-up et les entreprises axées sur l’innovation à proposer des politiques favorisant un environnement ouvert à l’investissement dans les secteurs de haute technologie et stratégiques.

Des événements tels que le Sommet de l'innovation et du capital privé du Vietnam (VIPC) 2025 serviront de plateformes clés pour le dialogue et la création de partenariats, les investisseurs étant encouragés à partager leurs stratégies et à mettre en place des mécanismes de collaboration.

Les agences gouvernementales, les instituts de recherche, les universités et les centres d’innovation sont également appelés à promouvoir un paysage de l’innovation dynamique et inclusif.

Le gouvernement est prêt, a indiqué le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung promettant de lever tous les obstacles pour que les parties prenantes puissent faire progresser l’innovation.

VNA/CVN