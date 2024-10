Communauté vietnamienne du Royaume-Uni

Partager les pertes avec lers compatriotes touchés par le typhon Yagi

Photo : VNA/CVN

Fin septembre, des organisations et associations vietnamiennes au Royaume-Uni et un certain nombre d'organisations britanniques ont collecté un total de 61 367 livres pour soutenir les populations sinistrées.

Il s’agit de l'Association vietnamienne du Royaume-Uni (VAUK), de l’Association des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni (VBUK), de l’Association vietnamienne des intellectuels au Royaume-Uni et en Irlande (VIS), de l’Union des étudiants d'Oxford, de l’Association des femmes et des enfants vietnamiens au Royaume-Uni, de la Communauté vietnamienne à Birmingham et Liverpool, du Réseau d'amitié Vietnam - Royaume-Uni (VUKN) et d’agences représentatives vietnamiennes au Royaume-Uni.

La mobilisation des dons se fait de manière flexible à travers de nombreuses activités comme l'appel au soutien des membres de l'association en présentiel ou en ligne, l'organisation d'activités communautaires et d'événements culturels, sportifs. Ces activités ont reçu le soutien enthousiaste de la part des Vietnamiens d'outre-mer au Royaume-Uni et de la population locale.

VNA/CVN