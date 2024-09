Les donateurs sud-coréens honorés pour leur aide aux victimes vietnamiennes du typhon Yagi

L'ambassade du Vietnam et l'Association des entreprises vietnamiennes en République de Corée ont récemment organisé une cérémonie pour honorer les entreprises sud-coréennes et la communauté vietnamienne de ce pays qui ont fait don de fonds pour soutenir les personnes touchées par le typhon Yagi au Vietnam.

>> Une vague de solidarité sans précédent

>> Épauler les entreprises impactées par le typhon Yagi

>> Les artistes au chevet des victimes du super typhon Yagi

L'ambassadeur du Vietnam, Vu Hô, a exprimé sa gratitude pour les contributions de la communauté vietnamienne en République de Corée et des organisations et entreprises sud-coréennes, qui ont contribué à alléger les pertes et les souffrances des victimes.

Photo: VNA/CVN

Ces contributions opportunes et pratiques de la partie sud-coréenne démontrent la solidarité et le soutien entre les deux pays lorsque le Vietnam est frappé par des catastrophes naturelles, a-t-il souligné.

Selon l'ambassade, au 22 septembre, les entreprises et organisations sud-coréennes avaient fait don d'un total de 900 000 dollars et de 5 milliards de dôngs (203.000 dollars), dont 300.000 dollars du groupe SK, 300.000 dollars du groupe LG et 250.000 dollars du groupe LS par l'intermédiaire de l'organisation caritative COPION, etc.

Entre-temps, les associations vietnamiennes en République de Corée ont mobilisé environ 1,5 milliard de dôngs auprès de la communauté vietnamienne.

L'ambassade les a également aidées à transférer l'argent sur le compte bancaire du Front de la Patrie du Vietnam.

VNA/CVN