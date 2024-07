L'oraison funèbre prononcée par le président Tô Lâm en commémoration du SG Nguyên Phu Trong

Vendredi 26 juillet, la cérémonie commémorative du camarade Nguyên Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a eu lieu solennellement selon les rituels de deuil national à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thanh Tông à Hanoï et aussi. La cérémonie commémorative s'est également déroulée Palais de la Réunification à Hô Chi Minh-Ville et au village natal du secrétaire général dans la commune de Dông Hôi, district de Dông Anh à Hanoï.

Tô Lâm, membre du Politburo, président de la République, président du Comité des funérailles, a prononcé l'oraison funèbre pour dire adieu au secrétaire général Nguyên Phu Trong. L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous l'intégralité de l'éloge funèbre.

"Chers compatriotes, camarades, soldats du pays et amis internationaux !

Chère famille du camarade Nguyên Phu Trong !

Aujourd'hui, avec une émotion et une tristesse infinies, le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam et la présidence de la République socialiste du Vietnam, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ainsi que les compatriotes et les soldats du pays, les compatriotes à l'étranger, les amis internationaux et la famille ont solennellement organisé la cérémonie commémorative et d’amener le camarade Nguyên Phu Trong à sa dernière demeure.

Le camarade Nguyên Phu Trong est un leader particulièrement remarquable, un brillant exemple d'étude et de suivi de l'idéologie, de l'éthique et du style de Hô Chi Minh, un membre inébranlable du Parti communiste ayant une grande réputation au sein de notre Parti, de notre État et de notre peuple, une personne incarnant pleinement les qualités, les talents, le courage et l’intelligence des générations des dirigeants vietnamiens de la période de Renouveau.

Son décès est une perte énorme et irréparable pour notre Parti, de notre nation et de notre peuple. Notre pays a perdu un leader talentueux. Le mouvement communiste et progressiste mondial a perdu un théoricien pointu. Les amis internationaux ont perdu un ami sincère et un camarade proche. La famille, la nation et la commune natale de Dông Hôi ont perdu un fils exceptionnel.

Près de 60 ans d'activités révolutionnaires riches et persistantes, le professeur, docteur et secrétaire général Nguyên Phu Trong, avec son intelligence érudite et aiguisée, a laissé à tout le Parti, à tout le peuple et à toute l'armée un système idéologique et théorique précieux sur la voie révolutionnaire du Vietnam dans la nouvelle ère.

En appliquant de manière cohérente et créative le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh, avec le but de l'indépendance nationale et du socialisme, le penseur Nguyên Phu Trong, - un drapeau théorique du Parti, a clarifié la théorie du Parti sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam, sur le rôle du Parti communiste, sur l'économie de marché à orientation socialiste... Cet héritage inestimable a renforcé la forte croyance dans la voie du socialisme, apportant une contribution importante au développement du mouvement communiste dans le monde, au développement du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh à l'époque actuelle.

Avec une vision stratégique de la situation internationale dans le monde contemporain et avec des efforts continus pour contribuer au maintien et à la garantie d'un environnement pacifique et stable dans la région et dans le monde, le camarade Nguyên Phu Trong a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre notre pays et les partenaires internationaux, a promu l'amitié entre le Vietnam et d'autres pays, a renforcé la contribution du Vietnam à travers de nombreux engagements et actions pratiques, a combiné étroitement la force du peuple avec la puissance de son temps pour faire avancer fortement notre pays.

En inspirant et dirigeant fortement tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée, avec l’intelligence, l’esprit humaniste, la noble compassion, la forte volonté et détermination, avec la personnalité et l’honneur d’un soldat communiste au service de la Patrie et du peuple de tout cœur, avec l’esprit "L'honneur est la chose la plus sacrée, la plus noble", le dirigeant inébranlable Nguyên Phu Trong a constamment édifié notre Parti pour qu'il soit de plus en plus sain et puissant, a conduit notre pays et notre peuple à mettre en œuvre avec succès le Renouveau.

Tout au long de sa vie d'activité révolutionnaire, le travail d’édification et de rectification du Parti et du système politique a occupé une place particulièrement importante pour le camarade Nguyên Phu Trong. En appliquant de manière créative la pensée Hô Chi Minh sur l’édification du Parti, le camarade Nguyên Phu Trong a profondément clarifié la nature du Parti, l’édification du Parti au pouvoir à partir de la pratique du processus de Renouveau au Vietnam. Depuis lors, le secrétaire général et le Comité central du Parti ont planifié et dirigé la mise en œuvre réussie des options stratégiques sur l’édification et la rectification du Parti, la lutte résolue et avec persévérance contre l'individualisme, la détérioration de l'idéologie, de la moralité et du mode de vie et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au sein du Parti. Il s'agit d'une lutte extrêmement ardue et acharnée contre les "envahisseurs internes" pour rendre notre Parti de plus en plus sain et puissant, affirmer son rôle pionnier, son courage et son intelligence afin que notre Parti soit véritablement "moral et civilisé".

Sous la direction du camarade Nguyên Phu Trong, le Parti a pour la première fois publié une résolution thématique sur l'édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste vietnamien du peuple, par le peuple et pour le peuple.

En tant que président de la République et président de l'Assemblée nationale, le camarade est toujours préoccupé par la construction de l'organe législatif en tant qu'une autorité la plus élevée du peuple, un organe véritablement démocratique, un organe représentant les droits et intérêts légaux, légitimes du peuple ; par le perfectionnement d'un système juridique cohérent, ouvert, transparent et réalisable, créant un couloir juridique solide pour une intégration internationale profonde, intégrale et un fort développement du pays.

Comprenant bien la pensée de Hô Chi Minh et conscient bien de la position et du rôle crucial de la culture - "La culture est l'âme de la nation", "Tant que la culture subsiste, la nation demeure" - le grand homme de culture Nguyên Phu Trong a consacré beaucoup de passion et a apporté une contribution majeure à l'édification d'une culture vietnamienne avancée et riche en identité nationale, qui sert véritablement de fondement spirituel à la société, de force endogène et de moteur important au développement national.

Sous sa direction, après plus de 70 ans, notre Parti a organisé la Conférence nationale sur le développement des industries culturelles - un jalon d'or unissant les pensées et les actions de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée, promouvant le rôle de la culture dans la réalisation de l'aspiration à développer un pays prospère et heureux.

Avec une vision politique profonde et nette, le camarade a élevé le niveau de la pensée stratégique, créant de nouveaux développements pour la défense, la sécurité et les relations extérieures du Vietnam. C'est la pensée de défendre la Patrie de manière précoce et de loin, défendre le pays quand il n'est pas encore en danger ; de se concentrer toujours sur l'édification de "front de cœur du peuple", l'édification d'une force armée populaire compacte, transparente et forte ; d'associer l'Armée et la Police comme "les deux ailes d'un oiseau", comme "l'épée et le bouclier "qui travaillent ensemble pour surmonter les difficultés, épreuves, sacrifices et préserver la paix et la stabilité au service du développement national.

Le camarade a valorisé le rôle pionnier de la diplomatie globale, formé et dirigé la mise en œuvre efficace de l'art de la diplomatie dans la nouvelle ère, imprégnée de l'identité du "bambou vietnamien", en basant sur les caractères du peuple vietnamien : s'adapter à tous les changements, mener un esprit pacifique et remplacer la violence par la gentillesse.

Sous la direction du camarade, le Vietnam est devenu un partenaire fiable, un membre actif et responsable sur la scène internationale ; ne cesse de s'intégrer de manière profonde et intégrale dans la politique internationale, l'économie mondiale et la civilisation humaine.

L'élément qui persiste dans toute la pensée de Nguyên Phu Trong, c'est le peuple et l'homme ; c'est de servir le peuple avec dévouement, c'est d'édifier l'homme nouvel socialiste et c'est de consolider constamment la solidarité et l'unité, avant tout au sein du Parti, la grande union nationale et la solidarité internationale pure.

Le camarade est déterminé à planifier, organiser la mise en œuvre avec succès de toutes les options et politiques qui plaisent au peuple ; à persister dans la position, le point de vue et la réalisation de l'idéologie de prendre le peuple comme racine, de "considérer le peuple comme le sujet, le centre du Renouveau".

En tant que vrai communiste sincère et juste, le camarade exige que l'ensemble du Parti et du système politique doivent "avoir la plus haute responsabilité envers le peuple, prendre soin de la vie matérielle et spirituelle du peuple", "considérer le maintien des contacts étroits avec le peuple comme le règle pour l'existence, le développement et le fonctionnement du Parti, comme le facteur décisif pour créer la force du Parti".

Le camarade secrétaire général Nguyên Phu Trong a consacré avec persévérance toute sa vie à la cause révolutionnaire de notre Parti et de notre nation, avec un esprit et une volonté de fer, ne reculant jamais devant les obstacle ou difficultés. Le camarade a apporté tout son esprit de responsabilité, sa ferveur révolutionnaire, travaillé jusqu'à son dernier souffle, servi le Parti et le peuple avec dévouement ; affirmant une grande personnalité, vivant toute sa vie pour le pays, pour le Parti et pour le peuple. Le camarade est véritablement un exemple typique et un modèle d'éthique révolutionnaire pure, de "diligence et d'impartialité", de simplicité de vie, de style de travail démocratique, de dévouement, de méthode de travail scientifique, ainsi que de respect et d'humanisme.

Le camarade est vraiment le noyau rassemblant l'unité et l'intelligence de tout le Parti, de tout le peuple, de toute l'armée, recevant le respect, la confiance et la fierté des cadres, des membres du Parti et du peuple, de nos compatriotes à l'étranger, et l'admiration de la part des amis internationaux.

Nous exprimons notre respect, notre hommage et notre profonde gratitude pour les contributions importantes du camarade Nguyên Phu Trong à l'œuvre de construction, de développement du pays et de défense de la Patrie du Vietnam en cette période de Renouveau. Le Parti et l'État ont remis l'Ordre de l'Étoile d'or, la plus haute distinction du Vietnam, au camarade Nguyên Phu Trong, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles, mais par-dessus tout, le camarade appartient toujours à la Patrie et au peuple.

Cher feu camarade Nguyên Phu Trong !

Aujourd'hui, nous sommes là, avec nos compatriotes et nos soldats de tout le pays, nos compatriotes à l'étranger et nos amis internationaux, profondément attristés de vous rendre un dernier hommage. Vous êtes partis, mais votre nom et votre œuvre, vos contributions et dévouements, votre talent et votre vertu brilleront à jamais dans l'histoire glorieuse de notre Parti et de notre nation, dans la gratitude des cadres, des membres du Parti et de notre peuple, ainsi que dans l'affection de nos amis internationaux.

Adieu à vous, le dirigeant incarnant la dignité et la personnalité du Parti, symbole de paix, d'unité et de progrès. Tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée s'engagent de tout cœur à réaliser votre vœu, à graver profondément dans nos esprits vos instructions : "Si vous êtes une personne, soyez un communiste", en servant le pays et le peuple avec dévouement et détermination, en suivant le chemin que le Parti, le Président Hô Chi Minh et les générations précédentes, dont vous, ont choisi. Nous nous unissons, travaillons ensemble, saisissons les opportunités, surmontons les défis pour construire un Parti et un système politique transparents et intégralement puissants, afin de garantir à notre peuple une vie prospère et heureuse, tout en contribuant à la construction d'un monde avancé, civilisé et éthique. Votre héritage vivra à jamais dans l'histoire du Vietnam, sera perpétué et amplifié dans le processus de Renouveau, contribuant à réaliser avec succès l'objectif de construire un Vietnam de paix, d'indépendance, d'unité, de démocratie, de prospérité, de civilisation et de bonheur que vous avez chéri, poursuivi et pour lequel vous avez sacrifié votre vie.

Dans une immense tristesse, nous exprimons nos sincères condoléances à votre famille pour la souffrance et la perte irréversibles qu'elle souffre.

Nous nous inclinons respectueusement pour dire adieu au très cher secrétaire général Nguyên Phu Trong, notre dirigeant exceptionnellement remarquable !".

VNA/CVN