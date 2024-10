Les exports de café vietnamien franchissent la barre de cinq milliards d'USD

Photo : VNA/CVN

Nguyên Nam Hai, président de l'Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA), rapporte que pour la saison agricole 2023-2024 (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024), le Vietnam a exporté environ 1,46 million de tonnes de café, soit une baisse de 12,1% par rapport à la saison précédente. Pourtant, la valeur a connu une augmentation remarquable de 33,1% pour s’établir à 5,43 milliards d'USD. Cette performance constitue un record du chiffre d'affaires à l'exportation pour le café vietnamien.

L'augmentation substantielle des prix a été le facteur déterminant qui a permis aux exportations de café de franchir ce cap historique. Les données du Département général des douanes indiquent qu'en septembre, les prix à l'exportation du café ont atteint un niveau record de 5.469 USD la tonne en moyenne, soit une hausse de 5,8% par rapport au mois précédent et de 68,7% par rapport à septembre 2023.

Sur l'ensemble de la saison agricole 2023-2024, le prix moyen à l'exportation du café s'est établi à 3.673 USD la tonne, soit une augmentation de près de 50% par rapport à la saison 2022-2023. Cette progression positionne le café comme le produit agricole d'exportation vietnamien ayant connu la plus forte croissance en termes de prix.

L'Union européenne (UE) est demeurée le plus grand importateur du café vietnamien pour la saison 2023-2024, avec un volume de 563.000 tonnes pour une valeur de deux milliards d'USD. Au sein de l'UE, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne se sont distinguées comme les trois marchés les plus importants, générant des revenus respectifs de 607 millions, 417 millions et 413 millions d'USD.

La demande de café continue de croître

D'autres marchés majeurs ont également enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires malgré une baisse des volumes, notamment le Japon (+38%) et la Russie (+20%).

Depuis début octobre, les prix du café au Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre) se maintiennent au-dessus de 110.000 dôngs le kilo, soit près du double du prix observé au début de la saison agricole.

Pour la saison agricole 2024-2025, les prix du café vietnamien devraient rester élevés, principalement en raison d'une baisse de la production. L'Association du café de Buôn Mê Thuôt prévoit une diminution de 15% de la production par rapport à la saison 2023-2024.

Parallèlement, la demande de café continue de croître, tant au Vietnam qu'à l'échelle mondiale. Selon un rapport de Mordor Intelligence, la valeur du marché mondial du café est estimée à 132,13 milliards d'USD en 2024 et devrait s’élever à 166,39 milliards d'USD d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 4,72% sur la période 2024-2029.

VNA/CVN