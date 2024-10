ASEAN : les ministres sont convenus des contenus importants des 44e et 45e Sommets

>> Le PM participe au Sommet des affaires et de l'investissement de l'ASEAN 2024

>> Le PM vietnamien rencontre le président de l'Assemblée nationale lao à Vientiane

Photo : VNA/CVN

Une délégation vietnamienne conduite par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a assisté à ces événements.

Lors des réunions, les ministres des Affaires étrangères ont convenu de l'ordre du jour et du programme d'activités des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et des réunions connexes.

S'exprimant lors des réunions, Bùi Thanh Son a hautement apprécié le rôle leader de la présidence de l’ASEAN assumée par le Laos qui avait aidé l'ASEAN à surmonter les défis et à maintenir l'élan dans la construction de la communauté.

Il a respectueusement remercié les pays pour leur partage et leur soutien auxs pays touchés par le récent super typhon Yagi, y compris le Vietnam, démontrant la valeur précieuse de l'amour et du soutien mutuel dans les difficultés. Il a particulièrement souligné l'urgence des efforts pour répondre au changement climatique et améliorer l'autonomie climatique dans le contexte de conditions météorologiques extrêmes devenant de plus en plus complexes.

Photo : VNA/CVN

Exprimant le soutien au Timor-Leste pour devenir bientôt membre officiel de l'ASEAN, Bùi Thanh Son a proposé d'élaborer une feuille de route spécifique pour que le Timor-Leste rejoigne les documents juridiques de l'ASEAN et de simplifier les procédures d’adhésion de ce pays.

Face aux évolutions complexes au Myanmar, le responsable vietnamien a partagé des préoccupations communes concernant la situation instable dans ce pays ainsi que les conséquences de l'augmentation des types de crimes transnationaux, affectant la stabilité générale dans la région. Il a souligné que les parties concernées au Myanmar devraient mettre fin à la violence et s'efforcer d'instaurer le dialogue pour le bénéfice premier et principal du peuple birman.

Bùi Thanh Son a proposé que l'ASEAN assure la continuité et l'efficacité de la mise en œuvre du "Consensus en 5 points", en promouvant son rôle central dans l'aide au Myanmar pour trouver des solutions réalisables et durables, renforcer le soutien humanitaire à la population birmane, tout en optimisant les mécanismes et les initiatives pour compléter les efforts communs de l'ASEAN.

Partageant son point de vue sur la question de la Mer Orientale, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et d'adopter prochainement un Code de conduite en Mer Orientale pratique, efficace et conforme au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN