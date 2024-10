L’ASEAN appelle à la conclusion rapide du COC en Mer Orientale

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, qui a prononcé la Déclaration conjointe de l’ASEAN lors du sommet, a déclaré que l’ASEAN réaffirmait l’importance du maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale.

"Cela est conforme aux principes universellement reconnus du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM)", a-t-il déclaré.

Les dirigeants de l’ASEAN et de la Chine ont appelé à la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et ont intensifié leurs efforts pour aboutir rapidement au Code de conduite en Mer Orientale (COC), faisant ainsi la Mer Orientale une mer de paix, d’amitié et de coopération.

La Malaisie a servi de coordinateur national pour le Sommet ASEAN - Chine, qui s’est tenu dans le cadres des 44e et 45e Sommets de l’ASEAN et des sommets connexes du 9 au 11 octobre dans la capitale lao.

Par ailleurs, le Premier ministre Anwar Ibrahim a déclaré que l’ASEAN et la Chine étaient les principaux partenaires commerciaux de l’autre depuis 2020 avec un volume d’échanges qui a atteint 696,7 milliards d'USD en 2023.

Il a déclaré que l’ASEAN saluait également le soutien de la Chine aux efforts de transition énergétique et encourageait la collaboration dans les technologies émergentes comme la robotique et l’intelligence artificielle.

"L’ASEAN salue la Déclaration conjointe sur l’approfondissement de la coopération dans les échanges entre les peuples et salue la proposition de l’ASEAN de prolonger l’Année ASEAN - Chine des échanges interpersonnels jusqu’en 2025", a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN