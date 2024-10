Sommets de l'ASEAN : la Thaïlande prône une vision de "leadership collectif"

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra a souligné la nécessité d'un "leadership collectif" pour résoudre les problèmes de la population et promouvoir son bien-être dans son discours prononcé lors des 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN à Vientiane, au Laos, le 9 octobre.

Comme le rapporte le quotidien en ligne anglophone The Nation basé à Bangkok, la Première ministre a déclaré qu'elle pensait qu'un leadership collectif axé sur la création d'une différence conduirait à des solutions et à une prospérité partagée.

Elle a déclaré que la Thaïlande avait proposé les trois questions clés pour l'action régionale.

En ce qui concerne la durabilité, elle a déclaré que la Thaïlande estime que l'ASEAN doit travailler ensemble sur l'action climatique, la neutralité carbone, la transition vers une énergie propre, la finance verte et une économie verte, notamment l'innovation numérique pour un avenir durable. Cela garantit que la croissance économique de l'ère moderne ne nuit pas à l'environnement ou ne présente pas de risques environnementaux dans la région.

En ce qui concerne la sécurité humaine, la Thaïlande propose une collaboration au sein de l'ASEAN pour faire face à toutes les crises, en veillant à ce que les populations aient accès à la nourriture, à l'énergie et aux produits de première nécessité. L'ASEAN devrait également promouvoir une agriculture intelligente parallèlement à une agriculture durable afin de jeter les bases solides d'une production alimentaire et d'une sécurité à long terme dans la région.

Le renforcement du cadre énergétique de l'ASEAN, comme la connexion des réseaux électriques de l'ASEAN, améliorerait la résilience énergétique régionale. En outre, la promotion de la gestion des ressources en eau et le renforcement des capacités de lutte contre la criminalité transnationale, en particulier les escroqueries en ligne, les gangs de centres d'appels et le trafic de drogue, sont essentiels. La Thaïlande appelle à des contrôles frontaliers plus stricts pour relever ces défis, a-t-elle noté.

En ce qui concerne l'approfondissement de l'intégration régionale, Paetongtarn Shinawatra a exprimé son soutien aux efforts de l'ASEAN pour mettre à jour et améliorer ses accords de libre-échange avec les partenaires de dialogue. Alors que la Thaïlande préside les négociations sur l'accord-cadre de l'ASEAN sur l'économie numérique, le pays vise à achever ces pourparlers d'ici 2025 pour créer de nouveaux mécanismes de croissance économique dans l'ASEAN.

La promotion du développement des compétences numériques pour les MPME augmentera l’accès au financement, favorisant ainsi la croissance dans l’économie mondiale volatile d’aujourd’hui, a-t-elle déclaré.

