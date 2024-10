Les Premiers ministres vietnamien, lao et cambodgien travaillent avec le Conseil consultatif des affaires de l'ASEAN

À l'occasion de leur participation aux 44e et 45e Sommets de l'ASEAN à Vientiane, au Laos, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, ses homologues lao Sonexay Siphandone et cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet ont eu ce jeudi matin 10 octobre un petit-déjeuner d’échange spécial avec les représentants du Conseil consultatif des affaires de l'ASEAN (ASEAN-BAC).

Les Premiers ministres et les délégués de l'ASEAN-BAC ont discuté de solutions pour renforcer la coopération et approfondir le partenariat des trois pays dans l'intégration économique.

Ils ont souligné leur préoccupation pour le monde des affaires ainsi que pour l'ASEAN-BAC et donné des orientations pour la coopération et le développement, notamment dans des domaines tels que la garantie de la sécurité alimentaire, la transformation numérique, la connexion des infrastructures, les parcs industriels et les régions économiques clés, contribuant ainsi à promouvoir la coopération économique entre les trois pays de manière pratique et efficace.

Les représentants de l'ASEAN-BAC ont déclaré qu'en 2024, le Conseil avait proposé de nombreuses idées pour promouvoir la coopération économique, notamment des projets visant à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et à promouvoir la transformation numérique et le développement durable, affirmant leur engagement à se concentrer sur la promotion du développement d’infrastructures logistiques modernes et intelligentes, avec des initiatives importantes.

Les représentants de l'ASEAN-BAC du Vietnam, du Laos et du Cambodge se sont engagés à mettre en œuvre des activités conformément à l'orientation et à la direction des Premiers ministres liées à la promotion des réformes, à l'amélioration de l'environnement des affaires et en particulier à la création de conditions favorables pour les PME pour un développement durable et inclusif reliant les entreprises et les citoyens de la région.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ces derniers temps, de nombreux mécanismes de coopération trilatérale entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos avaient été formés et promus efficacement, contribuant à la consolidation et au développement de la coopération entre les trois pays. En particulier, la coopération économique, commerciale et d'investissement a apporté de profonds changements, mais n'est toujours pas à la hauteur de bonnes relations politiques et diplomatiques.

Il a espéré que la communauté des affaires des pays de l'ASEAN continuera à coopérer, à soutenir et à contribuer à aider les trois pays Vietnam - Laos - Cambodge à élever la cohésion économique au niveau des relations géographiques, historiques et politiques et diplomatiques.

Le gouvernement vietnamien s'engage à travailler avec les gouvernements du Laos et du Cambodge pour créer les conditions les plus favorables permettant aux entreprises de coopérer, d'investir et de faire des affaires avec succès sur le sol, a conclu le chef du gouvernement.

