Le PM Pham Minh Chinh accueille son homologue japonais Ishiba Shigeru

>> Un expert japonais souligne l'importance de la relation de coopération Vietnam - Japon

>> Le PM japonais arrive à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam

>> Le chef du PCV reçoit le Premier ministre japonais

Il s'agit de la première visite du Premier ministre Ishiba Shigeru au Vietnam depuis son entrée en fonction et également de sa première visite au Vietnam après que les deux pays ont élevé leurs relations à un "Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde" en novembre 2023.

Photo : VNA/CVN

Après la cérémonie d'accueil, les deux Premiers ministres se sont entretenus. Avant leur entretien, ils ont visité une exposition de photos sur le Vietnam et son peuple et les bonnes relations entre le Vietnam et le Japon, organisée par le Bureau du gouvernement en coordination avec l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Il est prévu qu'au cours de la visite officielle au Vietnam, outre leur entretien, Ishiba Shigeru et Pham Minh Chinh mèneront des activités de diplomatie publique et participeront au Forum sur la haute technologie, la transformation verte et les semi-conducteurs. Le Premier ministre japonais rencontrera les principaux dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale du Vietnam, ainsi que d'autres activités importantes.

Les dirigeants des deux pays discuteront de nouveaux piliers dans les relations de coopération entre les deux pays, adaptés à la nouvelle situation tels que : les sciences et les technologies, l'innovation, la transformation numérique, la transition verte, les nouvelles énergies ; en vue d’une coordination étroite pour renforcer la coopération dans un certain nombre de domaines potentiels tels que la prévention des catastrophes naturelles, la réponse au changement climatique, la protection de l'environnement, la réduction des émissions..., ainsi que la réponse aux défis régionaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Cette visite contribue à renforcer davantage l'amitié et la solidarité entre les peuples des deux pays, créant une base solide pour que les relations Vietnam - Japon continuent de se développer de manière forte et durable, au profit des deux peuples, et contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Après 52 ans d'établissement, de développement et de construction, l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Japon ont été constamment consolidées et développées de manière globale dans tous les domaines, devenant un point lumineux dans la mise en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales du Parti et de l'État du Vietnam, en particulier lorsque les deux pays amélioreront leurs relations vers un partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde en novembre 2023.

VNA/CVN