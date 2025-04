Cinq missions clés à l’Institut vietnamien des postes et télécommunications

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé l’Institut vietnamien des postes et télécommunications à jouer un rôle de premier plan, avec un esprit de rapidité et d’audace, lors de sa visite à l’établissement le 24 avril.

Actuellement, l’institut dispose de deux sites à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, de quatre instituts de recherche et d’un centre de formation à court terme. Sa capacité de formation englobe environ 25.000 étudiants, répartis dans 50 programmes couvrant quatre grands domaines : informatique et technologies de l’information, ingénierie et technologie, économie et gestion, ainsi que journalisme et communication multimédia.

Lors d'une réunion de travail avec les dirigeants de l’institut, le chef du gouvernement a salué les réalisations solides de l’établissement au fil des années. Selon lui, dans le contexte actuel, il est essentiel de promouvoir le multilatéralisme, de valoriser la solidarité internationale, et de placer l’humain au centre, en tant que sujet, ressource et moteur du développement. Il a insisté sur la nécessité de progresser rapidement mais durablement, sans sacrifier le progrès social, l’équité ni l’environnement au seul profit de la croissance économique.

Concernant les orientations futures, le Premier ministre a assigné à l’institut cinq missions clés : Être pionnier dans la connexion entre les quatre acteurs stratégiques : l’État, les établissements d’enseignement, les scientifiques et les entreprises/investisseurs ; Être pionnier dans l’innovation, la transformation numérique et la recherche scientifique ; Être pionnier dans l’incubation de talents et la création d’entreprises licornes ; Être pionnier en matière d’autonomie et de commercialisation des produits de recherche ; Être pionnier en osant penser différemment, agir audacieusement et repousser ses propres limites.

Pour réaliser avec succès ces missions, le Premier ministre a souligné l’importance de l’unité, de la cohésion, de l’intelligence collective, et d’une prise de décision opportune et éclairée. Il a appelé à bâtir un établissement solide, où les enseignants sont le moteur et les étudiants, le centre.

Enfin, il a insisté sur le rôle inspirant des enseignants, qui doivent savoir motiver et guider les étudiants. Toutes les activités de l’institut devraient viser à favoriser leur implication, en leur offrant des opportunités concrètes de contribuer au développement de leur établissement.

