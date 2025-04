VietnamPlus remporte un deuxième prix WAN-IFRA pour son excellence numérique

Photo : Vietnam+/CVN

Le reportage "70 ans de libération de Hanoï : capitale sacrée et élégante" a été récompensé dans une catégorie de premier plan lors de la conférence. Réalisé pour le 70e anniversaire de la libération de Hanoï (10 octobre 1954), ce projet interactif en 3D se distingue comme l'un des premiers du journalisme vietnamien à proposer une expérience immersive inédite. L'histoire prend vie grâce à un format dynamique et captivant, où le lecteur peut "plonger" dans les récits historiques via une narration 3D interactive, accessible intuitivement sur ordinateur et smartphone.

C'est la deuxième distinction de la WAN-IFRA pour VietnamPlus. En 2014, son segment RapNewsPlus avait déjà remporté le premier prix dans la catégorie Digital First, récompensant les approches novatrices pour captiver un public jeune via les plateformes numériques comme les smartphones et les tablettes.

Les Digital Media Awards (DMA), organisés du 23 au 25 avril à Kuala Lumpur, figurent parmi les événements annuels les plus prestigieux du journalisme et des médias en Asie-Pacifique. Cette plateforme dédiée à la transformation numérique du secteur de l'information rassemble des centaines d’éditeurs, de journalistes et de dirigeants de médias venus partager expériences, modèles économiques et solutions innovantes.

VNA/CVN