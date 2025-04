Célébration solennelle du 50e anniversaire de la réunification du Vietnam au Laos

>> La sénatrice d’honneur Hélène Luc : "La volonté de toute la nation a créé les victoires passées et les succès actuels"

>> La victoire du Vietnam reste une source de fierté profonde pour le peuple cubain

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a passé en revue les jalons importants de la lutte du peuple vietnamien pour la libération du Sud et la réunification nationale, mettant en relief la signification historique de la Grande victoire du Printemps 1975.

Photo : VNA/CVN

Il a indiqué que la victoire du 30 avril était un grand exploit dans la cause de la libération nationale, sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh, représentant une page glorieuse et brillante dans les milliers d'années d'histoire de construction et de défense nationale du peuple vietnamien.

Il s'agit également d'un événement d'envergure internationale et de portée historique, qui a profondément inspiré les amis et les peuples progressistes du monde entier.

La victoire du peuple vietnamien a créé une opportunité, une source d'encouragement à l'armée et au peuple lao, conduisant à la fondation de la République démocratique populaire du Laos, le 2 décembre 1975, a-t-il ajouté.

Le diplomate a également affirmé que le Parti et l'État vietnamiens n'oublieraient jamais le soutien précieux des pays socialistes, des peuples épris de paix dans le monde, et en particulier l'appui sincère du Parti, de l'État et du peuple lao.

VNA/CVN