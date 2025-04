Plus de 834 milliards de dôngs attribués aux personnes méritantes

Le président Luong Cuong a décidé de consacrer plus de 834 milliards de dôngs aux personnes méritantes à l’occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975).

En vertu de cette décision, les personnes ayant participé à des activités révolutionnaires entre le 1er janvier 1945 et la Révolution d'août 1945 recevront chacune un don de 500.000 dôngs.

Photo : VNA/CVN

Ce geste sera étendu à un large éventail de bénéficiaires, notamment les anciens combattants blessés et malades, les Mères Héroïnes, les Héros des Forces armées populaires et les personnes ayant reçu le titre de Héros du Travail pendant la période de la Résistance.

Les anciens combattants contaminés par l’agent orange/dioxine, les personnes ayant soutenu ou participé à des activités révolutionnaires, les familles des morts pour la Patrie et plus, les représentants des familles des martyrs et les personnes chargées de l'entretien des autels commémoratifs en l'absence de proches, recevront également cet hommage.

Cette expression nationale de gratitude sera diffusée le 30 avril, à l'occasion des célébrations de la Journée de la réunification nationale.

Le budget total alloué à cette activité significative est estimé à plus de 834 milliards de dôngs.

VNA/CVN