La grande victoire du printemps 1975 et l’histoire d’une carte inestimable

Pour répondre à la demande de la révolution du Sud, en octobre 1960, l’Agence d’Information de Libération (Giai Phong) a vu le jour et est devenue l’organe officiel du Front national pour la libération du Sud Vietnam. Ses couvertures reflétaient le souffle de lutte révolutionnaire, le dépérissement des troupes américaines et de l’administration de Saigon.

>> Une exposition thématique célèbre le 50e anniversaire de la Réunification nationale

>> Le journal intime d’un reporter de guerre de retour après presque 60 ans

>> Le prestige solide du Parti communiste du Vietnam

Les reporters de la VNA étaient présents sur tous les champs de bataille. Les photos et nouvelles envoyées du front représentaient autant de preuves historiques de l’aspiration à l’indépendance et de l’esprit vaillant du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

En 1975, le journaliste chevronné Dinh Quang Thanh a été chargé de rejoindre l'équipe "Fer de lance" de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) pour suivre l'armée de libération. Il a pris des photos enregistrant des moments historiques précieux lors de la campagne Hô Chi Minh il y a 50 ans.

Le journaliste Dinh Quang Thanh a raconté qu'après que notre armée ait brisé la ligne de défense ennemie à Phan Rang, les reporters de l’équipe avaient fait route vers Dà Lat, dans les Hauts plateaux du Centre et de là à se rendre à Biên Hoa pour pouvoir arriver plus tôt à Saigon. Mais à Dà Lat, les commandants du 3e Corps leur avaient conseillé de retourner sur la route 1 et de suivre le 2e Corps, qui entrerait probablement plus tôt à Saigon.

Avant de rebrousser chemin, l'équipe s'est arrêtée au bureau des cartes de l'armée fantoche pour prendre des photos et collecter des documents. Dinh Quang Thanh a vu plusieurs piles de grandes cartes soigneusement empilées dans un coin. Il en prit deux et les mit dans son sac à dos, histoire d’éviter de s'égarer dans les rues d’une grande ville.

À leur retour, Xuân Lôc a été libéré. Les reporters avaient rencontré des officiers de la Division 304, une unité jumelée de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNTTX en vietnamien pour Viêt Nam Thông Tân Xa). Le commandant de la division avait accueilli le groupe de reporters dans la forêt d'hévéas près de la base de Nuoc Trong, non loin de la ville de Biên Hoà. Le journaliste Dinh Quang Thành et son confrère Hua Kiêm avaient accompagné la troupe de choc du 2e Corps composée de la brigade de chars 203 et le régiment 66 de la Division 304.

Photo : VNA/CVN

Alors que les commandants du régiment 66 discutaient des plans de progression vers Saigon, ils ne disposaient que d'une carte de combat, de la taille d'une feuille de papier A4. La carte indiquait les directions d'attaque vers Saigon, mais il n'y avait pas de noms de rues, ni d'instructions spécifiques sur la façon de se rendre de la forêt d’hévéas à Saigon...

Le journaliste Dinh Quang Thành se souvenait des cartes dans son sac à dos qu'il avait apportées de Dà Lat, croyant qu’elles pouvaient leur rendre service. Il leur avait donc offert une carte au bon moment. Les commandants du régiment avaient immédiatement déployé cette carte aussi grande qu'un tapis au milieu de la forêt d'hévéas, et avaient soigneusement étudié chaque itinéraire vers Saigon avant d’assigner des tâches spécifiques à chacune des unités et équipes.

Grâce à leur solide maîtrise de l'itinéraire, les soldats avaient progressé à leur rythme rapide à Saigon. Le matin du 30 avril 1975, le régiment 66 était entré le premier au Palais de l’Indépendance, avait capturé l'ensemble du cabinet de Duong Van Minh et les avait amenés à la station de radio pour annoncer la capitulation inconditionnelle à midi le 30 avril.

Plus tard, cette carte fut transférée par le régiment à la Division 304 et est maintenant conservée au 2e Corps. La photo du commandement discutant du plan de bataille pour attaquer Saigon à l’aide de la carte est actuellement conservée au siège de la VNA à Hanoï et à la Division 304.

Le 30 avril 1975, le Sud fut libéré, le Nord et le Sud furent réunifiés. Le 24 mai 1976, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNTTX), et l’Agence d’Information de Libération se furent fusionnées, marquant une nouvelle période dans le développement du secteur de l’information.

Le 12 mai 1977, l’Assemblée nationale du Vietnam a ratifié le changement du nom de la VNTTX en Agence Vietnamienne d’Information (TTXVN en vietnamien pour Thông Tân Xa Viêt Nam).

VNA/CVN