Le Premier ministre exige des mesures fortes pour sécuriser l'électricité

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 23 avril une dépêche sur la mise en œuvre de solutions drastiques, concertées et efficaces pour garantir l'approvisionnement en électricité pendant la période de pointe de 2025 et les années suivantes.

La dépêche a été envoyée aux ministres de l'Industrie et du Commerce, des Finances, de l'Agriculture et de l'Environnement, aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes relevant de l'administration centrale et aux responsables d'Électricité du Vietnam (EVN), du Groupe pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam), du Groupe national des industries du charbon et des minéraux du Vietnam (Vinacomin) et de Dong Bac Corporation.

Photo : VNA/CVN

Il a noté que la garantie de la sécurité énergétique nationale et d'un approvisionnement suffisant en électricité étant l'un des facteurs fondamentaux et décisifs pour la réussite de la mise en œuvre des objectifs de croissance socio-économique du pays, le gouvernement et le Premier ministre ont, de manière proactive et décisive, orienté les tâches et solutions pertinentes, dès le début et à distance, pour garantir un approvisionnement énergétique adéquat.

La demande d'électricité en 2025 devrait augmenter jusqu'à 12,2% en glissement annuel, soit une hausse supérieure à la hausse de 10,1% enregistrée en 2024. La charge de pointe nationale devrait atteindre 54 510 MW, en hausse de 11,3% en glissement annuel. Par conséquent, afin de répondre à la demande d'électricité pendant les mois de pointe de 2025 (mai, juin et juillet) et pendant la période suivante, et de garantir l'absence de pénurie d'électricité en toutes circonstances, le Premier ministre a demandé aux ministres et aux responsables des groupes susmentionnés d'appliquer strictement toutes les Résolutions du gouvernement, ainsi que les directives et dépêches du Premier ministre, en particulier la directive N°01/CT-TTg du 3 janvier 2025 et le plan d'approvisionnement en électricité et d'exploitation du réseau national pour 2025, approuvé.

Ils doivent renforcer la gestion de l'État et renforcer les inspections et la supervision de la gestion des ouvrages électriques sous leur responsabilité afin de garantir un approvisionnement électrique adéquat.

Le Premier ministre a demandé au ministre de l'Industrie et du Commerce d'organiser d'urgence la mise en œuvre du huitième Plan directeur de l'énergie révisé et de publier rapidement un plan d'exécution afin de réaliser les objectifs et les tâches qui y sont décrits, avec un achèvement avant le 10 mai. Le ministre est responsable devant le gouvernement et le Premier ministre de garantir un approvisionnement en électricité adéquat pour la production, les activités commerciales et la vie quotidienne de la population.

Il est essentiel de renforcer les inspections et la supervision de la mise en œuvre des projets énergétiques afin de garantir une préparation optimale de la production d'électricité pendant les périodes de pointe. Pour les centrales hydroélectriques, il est nécessaire d'assurer un stockage d'eau maximal, conformément au processus d'exploitation entre les réservoirs et aux prévisions météorologiques et hydrologiques, afin de garantir une alimentation de secours et la capacité de production d'électricité à pleine capacité pendant les périodes de pointe.

Pour les centrales thermiques au charbon, il est essentiel de sécuriser proactivement l'approvisionnement en charbon afin de garantir un combustible suffisant pour l'exploitation, d'assurer la maintenance et les réparations proactives des machines, de disposer de pièces de rechange et d'équipements pour garantir un fonctionnement optimal et une capacité maximale, et de minimiser les pannes pendant les périodes de pointe.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a souligné la nécessité d'assurer un approvisionnement régulier en gaz pour répondre aux besoins opérationnels des centrales thermiques au gaz, et de renforcer la capacité de stockage et d'accumulation d'électricité afin d'améliorer l'efficacité et la capacité d'approvisionnement des centrales éoliennes et solaires.

Concernant les projets énergétiques, le ministre de l'Industrie et du Commerce a été invité à accélérer la mise en œuvre des projets nationaux clés. Plus précisément, la centrale thermique de Nhon Trach 3 doit être mise en service d'ici juin et celle de Nhon Trach 4 d'ici août.

Le chef du gouvernement a demandé aux présidents des comités populaires des provinces et des villes de l'État d'ordonner aux autorités locales de collaborer étroitement avec les ministères, les secteurs, EVN et les investisseurs dans les centrales hydroélectriques et les centrales éoliennes et solaires afin de s'efforcer d'utiliser l'eau de manière raisonnable pour la production agricole et les besoins quotidiens, de privilégier la réserve d'eau, d'optimiser les ressources éoliennes et solaires pour la production d'électricité aux heures de pointe et de multiplier les solutions pour une utilisation économique et efficace de l'eau, de l'énergie éolienne et solaire.

VNA/CVN