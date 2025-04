Le gouvernement publie la stratégie nationale de lutte contre le gaspillage

Photo : VGP/CVN

La stratégie nationale vise à prévenir et à repousser le gaspillage, à contribuer à la gestion et à l’utilisation efficaces des ressources du pays, à mobiliser la force du peuple et à amener le pays dans une nouvelle ère, celle de croissance, de développement, de richesse et de prospérité ; à maintenir la stabilité politique et le développement socio-économique.

Les objectifs spécifiques consistent à surmonter les limites et les lacunes des politiques et des lois ; à renforcer l’application de la loi dans les domaines socio-économiques, en particulier ceux sujets au gaspillage, à réduire les procédures administratives et les coûts de conformité pour les particuliers et les entreprises, avec pour objectif de hisser le Vietnam parmi les 50 premiers pays du monde et les trois premiers pays dans l’ASEAN en termes de gouvernement électronique et d’économie numérique d’ici 2030.

Les mesures de prévention, de surveillance, d’inspection, de contrôle et de détection seront renforcées afin de dissuader les comportements de gaspillage. Les problèmes et incidents à l’origine d’un gaspillage important et d’une frustration importante au sein de l’opinion publique, qui exercent une forte influence, doivent être résolus.

Huit groupes de tâches et de solutions

Plus précisément, la stratégie nationale identifie huit groupes de tâches et de solutions pour la prévention et le contrôle du gapillage, notamment perfectionner les politiques et les lois dans les domaines de la gestion socio-économique et de la prévention et du contrôle du gaspillage ; construire et rationaliser l’appareil et constituer un contingent de cadres et de fonctionnaires efficaces et efficients ; gérer et utiliser efficacement les ressources, humaines et matérielles, et renforcer la durabilité ; améliorer l’efficacité énergétique ; promouvoir la réforme administrative, en mettant l’accent sur la réduction des procédures administratives et des coûts de conformité pour les particuliers et les entreprises.

Il s’agit également de résoudre les problèmes persistants liés aux grands projets nationaux, aux projets clés, aux projets à faible rendement, aux retards, aux causes persistantes de pertes et de gaspillage importants ; à la faiblesse des banques commerciales ; de renforcer l’inspection, la surveillance, l’audit, les enquêtes et le traitement des dossiers de gapillages ; de sensibiliser et promouvoir le rôle et la responsabilité du Front de la Patrie, des organisations et de la population dans la prévention et le contrôle du gaspillage ; et de renforcer les capacités des cadres et des fonctionnaires à mener à bien les activités de prévention et de contrôle du gaspillage.

Le 17 mars 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la directive n°08/CT-TTg soulignant l’importance de la prévention et du contrôle du gaspillage. Le gouvernement a également créé en décembre 2024 le Comité directeur de prévention et de lutte contre le gaspillage.

Cet organisme est chargé d’assister le Premier ministre dans la recherche et la formulation des solutions aux questions importantes, intersectorielles, afin de favoriser la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le gaspillage, et du Programme global du gouvernement sur la pratique des économies et la lutte contre le gaspillage...

VNA/CVN