Le Vietnam est présent à une foire caritative à Tokyo

Photo : VNA/CVN

L’édition de cette année a réuni 23 stands d’ambassades et 22 stands d’entreprises et de collectivités japonaises. Parmi les participants figuraient l’épouse du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, la princesse Hitachiomiya Hanako, ainsi que des ambassadeurs et leurs épouses représentant divers pays.

Le stand de l’Association des femmes de l’ambassade du Vietnam a présenté une variété de produits traditionnels et de spécialités populaires du pays, notamment des confitures, des produits artisanaux, des bijoux et de la cannelle. Il a suscité un vif intérêt auprès des visiteurs.

En tant que membre dévoué de l’ALFS depuis de nombreuses années, ladite association contribue activement à des activités caritatives, à la construction d’infrastructures et à l’achat de matériel pédagogique pour les élèves défavorisés vivant dans les zones reculées du Vietnam.

Créée en 1968 sous le patronage du ministère japonais des Affaires étrangères, l’ALFS vise à promouvoir les échanges culturels, à renforcer les liens d’amitié et à contribuer au bien-être social. Elle compte environ 500 membres, dont les épouses d’anciens Premiers ministres, de ministres des Affaires étrangères, de diplomates et d’hommes politiques japonais, ainsi que les ambassadrices et épouses d’ambassadeurs de 26 pays d’Asie-Pacifique en poste à Tokyo.

VNA/CVN