Le Premier ministre reçoit la présidente du groupe SYRE

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que SYRE investisse dans le développement de l'industrie du textile et de l'habillement dans une direction verte et durable au Vietnam, lors d’une réception dans l'après-midi du 23 avril, à Hanoi, avec Susanna Campbell, présidente du groupe SYRE de Suède, et l'ambassadeur de Suède au Vietnam, Johan Ndisi.

Le Premier ministre a suggéré qu’avec l’expérience dans la production textile, le groupe devrait utiliser activement de l’électricité propre et des matières premières propres, et réduire les émissions dans l’environnement pendant le processus de production, notamment l’utilisation des déchets liés au textile et des matières premières textiles excédentaires du Vietnam pour la production.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a également déclaré que cette année, le Vietnam s'efforce d'atteindre une croissance de 8 % et qu'il doit atteindre dans les années à venir une croissance à deux chiffres, basée sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Un développement rapide doit être vert et durable, notamment en promouvant activement l’économie circulaire. Dans ce processus, le Vietnam a besoin de la coopération et du soutien de partenaires étrangers, notamment en termes de capitaux, de science, de technologie, d’expérience en gestion et de formation de la main-d'oeuvre.

Susanna Campbell, présidente du groupe SYRE, a déclaré que récemment, son groupe avait encouragé les investissements sur les marchés étrangers, en donnant la priorité à la transformation verte et au développement durable. L’industrie textile doit notamment évoluer et réduire ses émissions dans l’environnement. Elle espère coopérer pour faire du Vietnam le centre de l’écosystème textile mondial.

Les dirigeants du groupe SYRE estiment que le Vietnam sera un partenaire solide de SYRE dans la région. De plus, la transition verte se déroule fortement au Vietnam, destination stratégique que le groupe a choisi. Ce processus de production sera circulaire, créant des produits similaires aux intrants de l'industrie textile. SYRE espère donc que le Vietnam deviendra une plaque tournante mondiale de l'économie circulaire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam est le pays qui produit le plus d'énergie renouvelable en Asie du Sud-Est et a pour politique de continuer à développer cette source d'énergie propre, conformément à la stratégie du SYRE. Parallèlement à cela, le Vietnam se concentre également sur le développement d’une économie circulaire, considérant cela comme l’un des nouveaux moteurs de croissance, notamment en ce qui concerne l’industrie textile qui produit beaucoup de déchets.

Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam mettait activement en œuvre l’énergie verte, l’économie circulaire et les matériaux verts pour les vêtements, encourage les investisseurs étrangers à investir dans les secteurs de haute technologie, est prêt à soutenir le groupe SYRE pour investir de manière pratique et efficace au Vietnam.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam et la Suède entretiennent de très bonnes relations amicales depuis de nombreuses années. Le Vietnam souhaite développer l’économie verte et l’économie circulaire avec la Suède, contribuant ainsi au développement des relations de coopération entre les deux pays.

L'ambassadeur de Suède au Vietnam, Johan Ndisi, a déclaré que la Suède souhaitait coopérer avec le Vietnam dans la transformation verte. Les sociétés et entreprises suédoises ont des stratégies d’investissement à long terme au Vietnam. La Suède s’efforce, par des actions concrètes, de promouvoir la possibilité de porter la coopération bilatérale à un nouveau niveau à l’avenir, a-t-il souligné.

VNA/CVN