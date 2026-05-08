Indonésie : trois randonneurs morts après l'éruption d'un volcan, dix disparus

Trois randonneurs, dont deux étrangers, sont morts et dix sont portés disparus après l'éruption le 8 mai du volcan Dukono sur l'île d'Halmahera, aux Moluques, dans l'Est de l'Indonésie, a indiqué un responsable des secours.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Il y a trois morts, deux étrangers et un habitant de l'île de Ternate", dans l'Est de l'Indonésie, a déclaré Erlichson Pasaribu, chef de la police de la province d'Halmahera du Nord, aux Moluques, à la chaîne Kompas TV, sans préciser la nationalité des étrangers.

Dix autres personnes sont portées disparues dans cette zone interdite aux visiteurs en raison de l'activité accrue du volcan. Sept randonneurs ont pu redescendre sains et saufs.

Selon l'agence indonésienne de gestion des catastrophes BNPB, cinq randonneurs ont été blessés lors de l'éruption.

"Les équipes conjointes de l'Agence régionale de gestion des catastrophes (BPBD) et de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage (Basarnas) continuent de procéder à des opérations de ratissage et d'évacuation des randonneurs dans la zone montagneuse à mesure que l'activité volcanique augmente", a déclaré un porte-parole, Abdul Muhari, dans un communiqué.

M. Erlichson a précisé que l'opération de sauvetage se déroulait sur un terrain accidenté, accessible aux véhicules uniquement sur une partie de la pente.

"Sur le reste de la pente, il faut transporter les victimes sur une civière. Et on entend encore des grondements d'éruption. Cela ralentit notre évacuation", a-t-il déclaré.

L'éruption survenue tôt vendredi matin s'est accompagnée d'un "grondement" et d'une épaisse colonne de fumée qui s'est élevée à quelque 10 km au-dessus du sommet du mont Dukono, volcan situé dans la province des Moluques du Nord, a indiqué Lana Saria, responsable de l'agence nationale de Géologie.

"Les cendres se dirigent vers le nord, les zones résidentielles et la ville de Tobelo doivent donc être vigilantes face aux (...) pluies de cendres volcaniques", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La fumée volcanique pourrait être dangereuse pour la santé, a ajouté Mme Lana et pourrait perturber les services de transport.

AFP/VNA/CVN